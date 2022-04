Para “ahorrar”, Paty Lobeira le quitó trabajo a mujeres de Limpia Pública

Empleados sindicalizados de Limpia Pública de la ciudad de Veracruz denunciaron que el Ayuntamiento les quitó los días festivos como laborales, les retiró prestaciones y los sustituyó por personal de confianza de otras áreas, esto de acuerdo con las autoridades, para ahorrar dinero.Explicaron que son alrededor de 800 trabajadores de los 3 turnos afectados. Este Jueves Santo que llegaron, encontraron las bodegas cerradas y sin checador."No nos permiten trabajar, nos quitaron estos días de Semana Santa, no laboramos, nos están sustituyendo por personal de ellos, personal de Parques y Jardines, por personal de Obras Públicas, en vez de jalarnos a nosotros que estamos, cuando lo único que queremos es trabajar, gente del Ayuntamiento de otros departamentos", dijo Arely Montalvo.Afirman que también les quitaron despensas y aunque han intentado dialogar con la alcaldesa Patricia Lobeira, no los ha atendido.Las mujeres del Sindicato lamentaron que no las apoye, incluso hay algunas con 30 años de antigüedad. Temen que para el Carnaval sucederá lo mismo y todos los demás días festivos.“No han dado la cara, simplemente no vino el checador, cerraron las bodegas y no hay trabajo para nosotros", dijo Arely Montalvo."Es la primera vez y desafortunadamente es una mujer la que está al frente y nos está haciendo esto y no es posible. Desde el mes pasado nos quitaron la despensa, la prima dominical, los descansos también estuvieron modificando. No quieren que trabajemos Carnaval tampoco, nos quieren tener así como estamos ahorita, a ellos sí les pagarían y a nosotros no, es en contra de nosotros del Sindicato", agregó Laura Natalia.Reclaman que el mismo líder sindical Antonino Baxin ha querido reunirse con la Alcaldesa pero quien lo atiende es su esposo, Miguel Ángel Yunes Márquez."Ella no da la cara, quien da la cara es su marido, cuando la Alcaldesa es ella", finalizó Arely.Tras la queja de empleados sindicalizados, la misma alcaldesa Patricia Lobeira afirmó que esta medida permitirá ahorrar al Ayuntamiento 23 millones de pesos al año.Agregó que el pago al Sindicato por estos conceptos eleva las finanzas municipales, por ello, se determinó desplegar personal de confianza para realizar las actividades de Limpia Pública los días feriados y los domingos."Nosotros llegamos a la decisión de que no trabajaríamos con los empleados del Sindicato de Limpia Pública las horas extras y los domingos porque es muy costoso para el Ayuntamiento, realmente respetamos mucho el trabajo que hacen los trabajadores del Sindicato, respetamos mucho al Sindicato pero sí nos elevaba las finanzas, nos salía alrededor 23 millones al año el pagar estas horas extras y los domingo y es por eso que lo estamos haciendo con empleado de confianza", dijo.La edil porteña aseguró que es una determinación que no vulnera los derechos laborales de los empleados.Aseveró que el Ayuntamiento cumple con las cláusulas del contrato y descartó problemas legales de tipo laboral con el sindicato."Estamos haciendo lo que debe de hacerse de acuerdo con el convenio, estamos cumpliendo con todas las cláusulas legalmente, estamos haciendo lo que se debe de hacer, no tendría que haber ningún problema, tengo que cuidar las finanzas del Ayuntamiento”.Finalmente, agregó que a pesar de que prescindieron de los empleados sindicalizados para estas labores, la recolección y limpieza de la ciudad ha funcionado adecuadamente.