Para algunos palaperos de Alvarado, semáforo “naranja” llegó tarde

Con el paso a semáforo "naranja", en Alvarado las playas fueron reabiertas a los bañistas, situación que los prestadores de servicios turísticos de Antón Lizardo esperaban con ansias. Afirman que desde el inicio de la pandemia de los 26 restaurantes que existían, 6 cerraron y al menos 2 fue de manera definitiva.



Desde este fin de semana, la afluencia de visitantes aumentó, lo cual, es un aliciente para los comerciantes dado que se encontraban en condiciones críticas debido a la baja de sus ventas y más aún por el pago de los compromisos como luz, agua y renta, explicó el presidente de la Asociación de Restauranteros de Playas de Antón Lizardo, Miguel Ángel Gamboa.



"Para nosotros es un gusto en que estamos en una etapa de semáforo en color naranja, la gente ya tuvo más confianza del turismo local, parte de la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, hubo buena afluencia, ya nos entra el ánimo de seguir luchando contra esta pandemia. Es energía de que ya puede llegar gente", indicó.



Para los palaperos que cerraron, volver a abrir será difícil y esperan un largo camino para regresar a su fuente de trabajo.



Invertir nuevamente en producto y pagar los servicios rezagados, será complicado tras 5 meses sin ingresos.



Los que cerraron de manera definitiva ya vendieron sus palapas y de abrir, tendría que ser con una nueva inversión.



"Los gastos están al día y más los servicios de agua, luz, teléfono que no perdona, hace dos o tres meses cerraron algunos, como 6 restauranteros. Ellos no pudieron abrir porque tienen que surtir sus negocios, que no es fácil. Un negocio de mariscos no es fácil, hay que ofrecerles calidad. Algunos llegaron a cierre completo porque vendieron sus palapas", lamentó.



La esperanza de los restauranteros es que de ahora en adelante la afluencia de turistas aumente y se recupere la actividad económica.