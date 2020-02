Para cambiar a México, deben cambiar los mexicanos: Diócesis de Orizaba

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, indicó que el llamado para este Miércoles de Ceniza es el arrepentimiento y es que apuntó que si se quiere un cambio de país, se necesita la conversión en los individuos.



“La ceniza recuerda la caducidad de la vida, lo etéreo del ser humano en esta tierra, la otra es arrepiéntete y cree en el Evangelio, es un signo donde reconocemos públicamente que somos pecadores pero que deseamos cambiar”.



De ahí, dijo que inicia con el ayuno, con la oración, la penitencia y obras de caridad que también son propios de este tiempo.



“El ayuno obligatorio para los que tienen entre 18 y 60 años, significa una sola comida fuerte al día y de ahí abstenerse porque es una gimnasia espiritual, porque si nosotros a la voluntad, al cuerpo, le decimos que no a algo que es lícito como el alimento, lo fortalecemos para que diga no a lo ilícito”.



Y luego se tiene la vigilia que es la abstinencia, que no sólo se trata de abstenerse de comer carne, sino de algo que te gusta como el café, refresco, dulces.



“Este miércoles inicia el tiempo fuerte de preparación que la iglesia llama Cuaresma, que son cuarenta días que recuerdan: los cuarenta años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto. Y la iglesia antes de la solemnidad central y que da sentido a la vida cristiana que es la Pascua, la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo para celebrar estos grandes misterios que nos propone iniciar con el signo de la ceniza”.