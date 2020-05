Para Congreso ya no será obligatorio realizar sesiones foráneas una vez al año

Para el Congreso del Estado ya no es una obligación realizar sesiones foráneas una vez al año, toda vez que fue aprobada la derogación de la Fracción XLI del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.



Con ello la obligación de este Poder de realizar anualmente una sesión fuera de su sede oficial, siendo en algún municipio del norte, centro o sur de la entidad.



La fracción derogada señalaba que, como una obligación del Congreso del Estado, sesionar por lo menos una vez al año en la cabecera de algún municipio del norte, centro o sur del Estado, notificando su determinación a los otros dos poderes.



Veracruz no atravesaba su mejor etapa en términos económicos y financieros, por lo que la austeridad, la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos y su gasto, debían ponderarse siempre en aras del beneficio común.



La iniciativa de reforma fue presentada por el diputado de MORENA, León David Jiménez Reyes, el 30 de mayo de 2019 y a casi un año se presentó el dictamen para su votación.



En su momento recordó que desde el año 2000, se estableció como una obligación del Poder Legislativo de la entidad, sesionar por lo menos una vez al año en la cabecera de algún municipio del norte, centro o sur del Estado, lo que se conoció como “sesiones foráneas”.



