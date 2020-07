Para “controlarlos”, Orizaba permitirá reapertura de bares durante pandemia

Aunque los parques no serán abiertos en Orizaba este mes, bares y cantinas sí lo harán de manera paulatina siempre y cuando cumplan con las medidas que se les exige y no podrán operar al cien por ciento.



Además, el cerco sanitario del Centro de la ciudad será reducido en calles, más no levantado, acordó este miércoles el Consejo Municipal de Protección Civil, informando que todo aplicará a partir de mañana jueves 2 de julio.



En entrevista, el alcalde Igor Rojí López destacó que las acciones que se han tomado ya dieron resultados, pues las cifras de casos de COVID-19 son menores en comparación con otros municipios.



"Nos aferramos a tener el cerco en el Centro porque aquí llegan personas de diversos municipios de la región", dijo.



Pero la ciudad, expresó el munícipe, seguirá manteniendo sus medias de prevención entre las que destacan que los negocios cumplan con lo requerido por el IMSS, Secretaría del Trabajo y Salud, Protección Civil y la certificación de Desarrollo Económico para poder trabajar.



“A partir de esta semana habrá cuadrillas de Protección Civil y Desarrollo Económico, verificando que se cumpla con lo que les hemos pedido. Queremos tener bajo control a los bares abiertos, que tener un bar clandestino en una casita”.



Reiteró que todos los negocios deberán operar en la regulación que emite la Secretaría de Salud.



Además, aunque los bares reabrirían, las iglesias y templos de diferentes religiones sólo podrán abrir sus puertas hasta que el semáforo de Orizaba esté en naranja.



Sobre los cines y casinos, regresarán a trabajar también con semáforo naranja pero con aforo de apenas del 25 por ciento.



Explicó que el Ecoparque del Cerro del Borrego así como también Los 500 Escalones y el Paseo del Río es probable que abran este mes, pero se tendrán que hacer algunas adecuaciones relativo a la circulación, es decir poner carriles.



En tanto el teleférico y el BIORI, todavía no van a estar operando.



Durante la sesión el sector empresarial hicieron sus peticiones y sus integrantes aseguraron que van a cumplir con todas las medidas.