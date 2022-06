Para demandar topes, cerraron carretera de Ixtaczoquitlán

Debido a que la noche del domingo un joven motociclista fue impactado por el conductor de un vehículo particular y hoy se debate entre la vida y la muerte, habitantes de la colonia Vista Hermosa bloquearon la carretera que comunica a Ixtaczoquitlán con Atzacan en demanda de que se coloquen reductores de velocidad y señalamientos viales.Los inconformes, quienes cerraron la calle con cuerdas, indicaron que no es la primera vez que ocurre ahí un accidente, pero aunque han acudido con las autoridades, primero con las de la pasada administración y ahora con el actual alcalde Nahum Pellico Álvarez, nunca les han hecho caso.Señalaron que en toda la carretera no hay un solo tope, por lo que los conductores la usan como pista de carreras y circulan a altas velocidades, lo que representa un gran riesgo para quienes viven por ahí, pues tampoco hay banquetas.Agregaron que no solo las personas han tenido accidentes ahí, también los animales, pues muchas mascotas han sido atropelladas.Señalaron que ante el riesgo que corren los cientos de habitantes del lugar, demandaban la colocación de reductores de velocidad y señalización.Los inconformes indicaron que de no hacerles caso bloquearían la avenida que va hacia las unidades de Potrerillo.