El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que no habrá restricción alguna para el 10 de mayo, Día de las Madres, debido a que la entidad y diversos municipios, ahora en semáforo verde, están en condiciones distintas a las que obligaron a tomar diversas medidas en pasados días festivos.



“No hay ninguna restricción estamos en otras condiciones”, dijo al destacar que incluso los veracruzanos ya podrán abrazar a sus madres si es que ya cuentan con las dos dosis de la vacuna antiCOVID y han pasado 20 días desde su aplicación.



No obstante, pidió a la población mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones.



García Jiménez también reconoció a los restaurantes por su labor durante la pandemia, aseguran que no ha visto ni uno solo que incumpliera las medidas sanitarias.



Información completa más tarde...