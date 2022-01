Para el CCE de Orizaba sí hay empleo en la región y en el Estado

Aunque la Organización Internacional del Trabajo vislumbra un año difícil con pérdida de empleos, ni en la región de Orizaba ni en el Estado se tiene esa problemática, pues hay empresas de todos los giros que están solicitando personal, señaló Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).Comentó que tan sólo la CANACAR requiere de casi 450 operadores, pero sí como esa cámara hay negocios que solicitan personal.Indicó que le llamó la atención que una tienda de conveniencia contrató a haitianos para laborar ahí, y aunque fue en otro punto del país eso hace ver que hay giros como ese que tienen una rotación alta de personal.Dijo desconocer a qué se debe eso, posiblemente las personas consideran que el empleo no llena sus expectativas y se van.Agregó que incluso en el estado de Puebla ha visto que hay varios letreros de empresas que buscan trabajadores y eso puede ser un arma de dos filos, porque cuando hay mucha oferta de empleo si no se cuida a la gente para que se sienta a gusto, ésta se irá.Cruz Montesinos indicó que el año se inició con mucha incertidumbre por lo que viene, sobre todo por el tema de la pandemia, pero ahora parece ser que no es tan drástico por lo que se observa en otros países, y el 3 por ciento que se proyectó de crecimiento del Producto Interno Bruto se puede superar.