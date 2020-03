Para el gobierno, los indígenas ni valemos ni existimos: Consejo Supremo de Zongolica

Roque Quiahua Macuixtle, del Consejo Supremo Indígena de la Sierra de Zongolica, afirmó que en la región montañosa hay 2 hospitales que carecen de equipo, personal y medicinas; es como “si para el gobierno, los indígenas no valiéramos y a lo mejor ni existiéramos”.



Recordó que hace unos días cayó en el municipio de Tehuipango un helicóptero que venía con personal de la Secretaría de Marina y en el accidente se presentaron varios heridos y una persona fallecida.



“Los lesionados fueron trasladados al hospital de Tlaquilpa aunque no fueron atendidos debidamente porque el citado hospital no tiene la capacidad ni los instrumentos ni personal adecuado para responder ante una emergencia de esta naturaleza”, expuso.



“La conclusión que hacemos es que el gobierno ya se dio cuenta que no se les atendió bien. Ahora sí les preocupa, porque fueron elementos federales”, refirió.



“Nosotros siempre hemos exigido que nos equipen los hospitales –de Zongolica y Tlaquilpa–, que nos envíen personal capacitado y que atiendan debidamente a nuestros hermanos indígenas. Pero como somos indígenas, para el gobierno no valemos y a lo mejor ni existimos, pues nos mandan personal medio preparado, de medicinas sólo hay pastillas y unas cápsulas, así como una que otra inyección, una silla de ruedas”, comentó.



“Los hospitales se llaman hospitales pero no tienen el equipo ni los instrumentos necesarios para atender y por eso siempre sufrimos, exigimos al gobierno que nos haga caso pero siempre nos quedamos así, nada más con la boca abierta y no tenemos respuesta de parte de los gobernantes, no hablamos de nadie en particular, nuestros gobernantes”, sostuvo.



“Ahora se da cuenta el gobierno, la autoridad, que su personal no fue atendido debidamente. ¿Pero, por qué? Porque el hospital no tiene los instrumentos. Y ahora viene el problema de la pandemia. En la sierra ahora aparentemente no hay problema pero si lo empieza a haber, ¿dónde van a ser atendidos los indígenas, quién nos va a dar el apoyo? No hay hospitales, hay 2 con un personal haciéndoles la lucha pero que no tienen el respaldo de las autoridades de arriba”, lamentó.



“Los indígenas de los municipios cercanos a Tlaquilpa han pedido el cambio de la directora del hospital, vienen y toman acuerdos, nos prometen una solución y no la puedan cambiar, entonces es otra de las peticiones que hacemos, que nos hagan caso a los indígenas, o acaso esperan que nos levantemos de otra manera los indígenas o que nos muramos”, finalizó.