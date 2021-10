Para el Gobierno, muertos por COVID son sólo números: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, lamentó que para el INEGI y el Gobierno los muertos por violencia y COVID-19, sean solo estadísticas, pues para la familia significan la ausencia de su ser amado y dolor en el alma."Vamos a orar por nuestros difuntos, que para el INEGI y para el Gobierno son números, para nosotros son miembros de la familia que hemos perdido. Les invito que antes de orar los encomendemos al Señor que Dios les dé la paz y el descanso a ellos y hay que encomendarlos especialmente el 2 de noviembre".Al finalizar la misa del domingo, el prelado expresó:"Estaba yo viendo que según el INEGI y lo que ha medido hay un millón 86 mil 743 defunciones, de algo nos tenemos que morir, pero ciertamente que fue muy alta en proporción años anteriores".Por ello hizo el llamado a que las personas se cuiden un poquito más para prevenir el contagio de coronavirus. Aunque dijo que la mayoría de los porcentajes que maneja INEGI, han sido por muerte violenta."La violencia disque ya la tienen controlada. Las muertes también han sido por las enfermedades especialmente lo que tiene que ver con la diabetes y el sistema cardíaco y circulatorio, pero un gran porcentaje fue por el COVID-19, es obvio porque no hubo control".En este sentido, dijo el prelado, no han sabido controlar la epidemia, por eso la gente se tiene que cuidar y no olvidar que la pandemia sigue presente."Más allá de discursos, el don de la salud es algo que nos toca a todos cuidarnos entre nosotros".