Para el PRI, no hay problema con que Alcaldes hereden el poder a hijos y esposas

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, defendió los cacicazgos y cargos heredados de alcaldes a familiares, práctica común en diversos municipios de la entidad , justificando que “quien decide es el elector”.Sin considerar la inequidad que pudieran tener los contendientes que buscan una Alcaldía y que se enfrentaran en las urnas a familiares de quienes tienen el poder de todo el aparato municipal, Marlon Ramírez expuso que los ciudadanos son quienes califican los resultados.Alcalorpolitico.com documentó que hasta el momento, al menos 31 alcaldes de PRI, PAN, PRD, MORENA, PES y MC enfrentan un claro conflicto de interés en las siguientes elecciones, pues Alcaldes veracruzanos pretenden imponer como candidatos a sus esposas, hermanos o hijos.Este martes, durante conferencia de prensa de los líderes de PAN-PRI y PRD, se le cuestionó al dirigente priista sobre esta situación y definió que los partidos toman decisiones con base en la rentabilidad electoral, es decir, para el líder del partido tricolor, mientras el candidato sea rentable y les garantice el triunfo, no importa que se hereden los cargos.“Nosotros tomamos decisiones con base en perfil, rentabilidad y eso no tiene nada que ver porque es un tema constitucional”, dijo al señalar que “pareciera que es anormal”.Al presumir que es abogado de profesión, Marlon Ramirez acotó que tiene amigos que son doctores porque sus padres son doctores y periodistas que lo son porque sus familiares ejercían esa profesión, de manera que en su lógica, los hijos de alcaldes pueden ser alcaldes, sin caer en conflicto de intereses.“Si eso es lo que tú ves en tu casa y con lo que tú convives diariamente, yo no veo por qué vas a limitar a alguien que tenga el derecho profesional de poder ejercer la profesión que quiera”, dijo.A pesar de que no hay comparación entre una profesión y un cargo de elección popular, ante los cuestionamientos, Marlon Ramírez optó por mencionar que si hay casos de este tipo, donde entre familiares se otorgan las alcaldías, se deben investigar.Es de recordar que el PRI tiene varios alcaldes que impulsan a sus consanguíneos para que el cargo continúe en la familia, tal es el caso de Tlalnelhuayocan, donde en esta elección el tercero de los hermanos Ángeles Aguirre buscaría la alcaldía y de ganar, este sería el tercer periodo consecutivo en manos de una misma familia, donde ya gobernó Ángeles, David y ahora buscará el cargo Alain.En Xico, la alcaldesa priista Gloria Galvan Orduña pretende dejar la alcaldía a su hija Carolina Galvan, quien también busca contender en la elección.Ayahualulco, donde también gobierna el PRI, el alcalde Filiberto Morales Rosas podría dejar la alcaldía a su hermano Arturo Morales Rosas.Esto, mientras que en Huatusco, Miguel Sedas Castro, quien ya fue diputado federal, diputado local y presidente municipal de esa demarcación, participando con el PAN, Nueva Alianza y PVEM, ahora quiere buscar con las siglas del PRI la alcaldía de nueva cuenta, misma que ostenta actualmente su esposa, Baldinucci Tejeda Colorado.A pesar de que los institutos políticos podrían ser los responsables directos de estas prácticas, ya que son quienes deciden las candidaturas y construyen cotos de poder en sus municipios, para con ello asegurar el próximo triunfo, este martes, el dirigente priista, Marlón Ramírez Marín, negó esta situación pero dejó en claro que los partidos toman decisiones con base en la rentabilidad electoral que tienen.