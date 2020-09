Para enfrentar a MORENA, PAN Coatza no descarta alianzas

El Comité del Partido Acción Nacional, en Coatzacoalcos, no descartó ir en un frente común con otros movimientos en oposición al Movimiento de Regeneración Nacional.



En rueda de prensa, el dirigente local PAN, Edgar Brito Molina, agregó que no están cerrados al diálogo o a ningún tipo de construcción de frente, pues sostuvo que el partido es de ciudadanos.



Tras criticar el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y añadir que éste confirmó dos años perdidos para el país, de retrocesos, violencia y pérdidas económicas, colapso de los servicios de salud, autoritarismo y corrupción; expresó que es necesario ahora trabajar para que no repitan gobiernos populistas y sin preparación.



“No estamos cerrados a ningún tipo de diálogo, ningún tipo de construcción de algún tipo de frente, nosotros siempre hemos sido abiertos, recuerden que el PAN es un partido de ciudadanos”, expresó.



Brito Molina precisó que la apuesta de su partido es ir con candidatos internos y en ese sentido dio a conocer que este miércoles fue instaurada la Comisión Nacional de Elecciones a nivel interno para dar seguimiento a la búsqueda de candidatos en todo el país.



“Nosotros le apostamos a los candidatos internos, tenemos personajes de intachable honestidad y que seguramente la ciudadanía va a valorar en los próximos años”, manifestó.



Edgar Brito fijó una postura en contra de los gobiernos populistas y sin preparación en el país.



Hizo un llamado a la población a corregir la ruta equivocada y lograr el equilibrio, así como el contrapeso de poder.



“La ineptitud y la corrupción del gobierno de MORENA provocaron un histórico retroceso y crisis económica, estallido en el sistema de salud y altos niveles de violencia e inseguridad. El sexenio está perdido, necesitamos 10 años con un gobierno de acciones y cambio verdadero para retornar a como estábamos antes, dos años perdidos en materia económica”, agregó.