Para evitar contagios por COVID-19, cancelan fiestas patronales en Jilotepec

El Ayuntamiento de Jilotepec, informó que se suspendieron las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, mismas que son celebradas el próximo 15 de agosto.



La autoridad municipal señaló que, para evitar más contagios de coronavirus, durante el 10 al 20 de agosto se vigilará que la población no efectué ningún tipo de actividad en torno a esta festividad patronal.



Se indicó que quedan suspendidas todas las actividades artísticas musicales y culturales, además de las religiosas, llevando a cabo únicamente algunas eucaristías privadas que serán trasmitidas por redes sociales.



Asimismo, se informó que no se permitirá la instalación de ningún tipo de comercio en las calles de la cabecera municipal y queda prohibida la quema de pirotecnia; también se instalarán filtros en los accesos al municipio para evitar presencia social ajena a la comunidad.



Tampoco se permitirán aglomeraciones de personas en los hogares que impliquen más de 15 personas, la venta de bebidas embriagantes y la contratación de grupos musicales o sonidos que involucren concentraciones masivas.



Finalmente, el Ayuntamiento advirtió que quienes no atiendan las indicaciones acordadas, serán acreedores a una multa de 20 UMAS (Unidad de Medición y Actualización) vigentes.