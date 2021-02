Para evitar mal uso, INE quitará datos de electores de lista nominal que entregará a partidos

El Instituto Nacional Electoral (INE), generará una lista nominal de electores con datos acotados, la cual dejará de tener cierta información personal de los ciudadanos, reduciéndose con ello el riesgo de un mal uso.



En entrevista telefónica, el vocal Ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) en Veracruz, Sergio Vera Olvera, explicó que el documento se entregará a los partidos políticos que lo soliciten.



“Ya no tiene la dirección del elector, eso sí es un hecho; ya no va a tener la fotografía, va a tener el nombre y el apellido paterno y la primera inicial del apellido materno y tendrá los demás datos, de alguna manera, ocultos, para que ya no se expongan tantos datos en la lista nominal”, comentó.



Recordó que la Ley establece que las representaciones de los partidos políticos y los candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla, tienen derecho a contar con una copia de este listado, pero lo deberán solicitar por escrito.



Vera Olvera explicó que el documento permitirá a estas personas cotejar que quien acude a votar, aparezca en ese listado que todos tienen.



“Lo más importante y que hay que destacar es que el INE está salvaguardando todos los datos que los ciudadanos nos proporcionan y que saben que están resguardados por una institución que vela porque no se haga mal uso de ellos”, afirmó.



Asimismo, rememoró que la lista nominal de electores surgió de la desconfianza que existía de los instrumentos que se utilizaban en los comicios antes de crearse el extinto Instituto Federal Electoral (IFE), citando el caso de Michoacán que contenía más personas que las que vivían en las localidades de ese Estado.



“Se mencionaba que había muertos en los listados, no estaba actualizado, los cambios de domicilio no se corregían”, puntualizó al explicar parte de la historia que dio origen al documento.



Además, expuso que se creó un padrón electoral desde cero y por medio de una técnica censal, que implicó visitar los domicilios de los ciudadanos para ubicarlos en un espacio geográfico determinado y dotarlos de una credencial para votar.



Añadió que desde 1995, en las elecciones extraordinarias en San Andrés Tuxtla y un distrito de Puebla, se decidió por primera vez incluir la fotografía idéntica a la que tenía la credencial y demás datos geoelectorales del ciudadano.



Pero en los subsecuentes procesos comiciales se empezaron a generar problemas con el hecho de que los partidos no las devolvían al término de las contiendas, y los datos personales de los mexicanos quedaban expuestos y circulando sin ningún control.



“La Ley contemplaba que debían devolver los listados nominales y cuál era la sorpresa, nadie los devolvía, y andaban, por no sabemos dónde, los nombres, los domicilios y las fotografías de los ciudadanos, indicó.



El vocal del RFE en Veracruz destacó que la primera acción que se tomó fue ya no darles en medios digitales a los partidos, las listas nominales, “porque también se daba el fenómeno de que se ponían a la venta los padrones electorales y todo está comprobado y ahí están las sanciones que se han impuesto, eran por parte de los partidos”, enfatizó.



De allí que insistiera que el que ahora se establezca una lista nominal acotada, permitirá salvaguardar aún más los datos personales de los ciudadanos, quienes depositan con toda confianza esa información al órgano autónomo, esperando que de allí no salgan indebidamente.