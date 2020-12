Para exdiputado Carlos Morales, mienten cifras de COVID en Veracruz

En el estado de Veracruz, los ciudadanos “tenemos otros datos”, expresó el exdiputado local Carlos Morales Guevara, al considerar que no hay un buen manejo de la pandemia por COVID-19.



Durante entrevista, Morales Guevara dijo que el semáforo epidemiológico en color verde para la entidad no es creíble, pues las cifras oficiales marcan que Veracruz suma más de 40 mil casos de contagio acumulados y más de 6 mil muertos por este padecimiento.



“En el caso del COVID-19, a pesar de estar en semáforo verde, que indicaría un riesgo de medio a bajo, los decesos en Veracruz no disminuyen”.



De igual modo, criticó que la entidad sea el tercer Estado que menos pruebas aplicadas tiene “y también estamos en los primeros lugares de muertes de personal médico por la falta de protección”, asentó Morales Guevara.



De este modo, hizo hincapié en que la propia Contraloría General de Veracruz reveló que 99 por ciento de los contratos otorgados por el Gobierno en 2020 se asignaron a discrecionalidad, sin licitación de por medio, por lo cual no dudó en asegurar que la erradicación de la corrupción que la “Cuarta Transformación” juró combatir no existe.



“Tenemos otros datos que no concuerdan con la realidad que nos pintan”, finalizó.