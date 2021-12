Para exhumar cementerios de Xalapa, faltan panteones ministeriales

Luego de señalar que la exhumación de cadáveres en panteones es “muy complejo”, la directora general de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Mayra Ledesma Arronte, indicó que no se puede hacer este procedimiento si no se cuenta con un espacio digno donde depositar los restos que de allí se extraigan.Por ello, comentó que es necesario que se construyan los panteones ministeriales por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), desconociendo el número de cuántos se requerirían en la Entidad.“El tema es muy completo, no se puede llegar y sacar cuerpos si no tienes dónde depositarlos de manera correcta, entonces esos son precisamente los temas que se trata en el mecanismo. Uno, es atribución de la FGE pero se requiere y la Fiscalía ha empezado a construir estos panteones ministeriales”, comentó.Ledesma Arronte acotó que la instancia de procuración de justicia también está trabajando en la “corrección” de los Servicios de Medicina Forense (SEMEFO), destacando la inauguración en octubre pasado del Centro de Identificación Forense, en el Municipio de Nogales.“Esto es un proceso y obviamente las familias se desesperan, llevan muchos años demandando esto y están a la espera de que les den respuesta (…) es muy complejo el tema (de exhumaciones), hay una cuestión también muy técnica en el manejo de los cuerpos”, reiteró la funcionaria estatal.Al ser cuestionada sobre que hasta ahora no hay un panteón ministerial en Xalapa, pese a que las autoridades municipales ya donaron el terreno a la FGE, expuso que es posible que su construcción “ya esté avanzando”.“Desgraciadamente no todo se puede hacer al mismo tiempo, ya se están haciendo panteones municipales y creo que se va a seguir continuando la construcción de estos panteones (…) hay un aproximado (de cuántos se requieren) pero te engañaría, ahorita no tengo la cifra en la cabeza”, ahondó.Expuso que la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos se dedica a instrumentar la política en materia de derechos humanos para transversalizarla en todas las dependencias, por lo que negó que atienda a los colectivos o esté en contacto directo con ellos.“Es una oficina de gestión entre las dependencias, por supuesto que hemos organizado las mesas con el Gobernador, que el próximo año se van a reanudar”, aseveró.