Para exportar productos veracruzanos, SEDECOP ignoró a expertos en mercado chino

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) no consultó a expertos en comercio México-China para ofertar productos veracruzanos en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE).Por lo anterior, los exportadores locales no habrían recibido la debida asesoría sobre los costos de "desaduanización" en aquel país, afirmó el integrante de la Cámara de Comercio de México en China (MEXCHAM), Juan Manuel García González."Por lo que entiendo, en México los productores no fueron bien asesorados porque se omitió el pago de la desaduanización en China de 800 a mil dólares", dijo.Incluso, García González reveló que en su caso ofreció asesoría a la Secretaría de Desarrollo Económico para la introducción de productos locales en China, sin embargo, la dependencia del Gobierno de Veracruz no lo consideró dentro del proceso."Muchas personas que conocemos el mercado chino no fuimos tomados en cuenta, yo me ofrecí con la SEDECOP", dijo.Refirió que una falta de orientación inicial habría conducido a que las autoridades de China no permitieran el desembarco de los productos veracruzanos y su posterior comercialización en el país.“Fue una falta de conocimiento, (...) yo creo que la intención no fue mala pero les faltó experiencia”, dijo.Aunque vender productos a China implica inversión de los exportadores, García González admitió que el mercado asiático es lucrativo cuando se le conquista."El mercado de China es un gran mercado pero permanencia es pertenencia: el hacer negocios a la primera con los chinos resulta muy complicado".Cabe señalar que recientemente se reportó que productores de Coatepec no habrían podido ingresar sus productos a la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), que se desarrolló del 5 al 10 de noviembre en aquel país, presuntamente por ser defraudados por la empresa Shanghai Kuisen.No obstante, sin aclarar si sus productos llegaron a la exposición, los mismos productores desmintieron que los “engancharan” y defraudaran.