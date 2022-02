TeleClic.tv y alcalorpolitico.com realizarán este 27 de febrero la primera Gran Carrera de Parejas en el Parque Natura con regalos para la pareja más rápida que logre cruzar la meta y para la más creativa que se anime a asistir y participar con un disfraz en conjunto.Como no podía ser de otra forma y con la originalidad que los caracteriza, los organizadores han colocado un premio por sobre todo interesante, pues aquella pareja que se coloque como la más rápida y más fuerte se llevará el peso de quien fue cargado en litros de cerveza, es decir, si tu novia o novio, esposa o esposo pesa 70 kilos (y te los aguantas) el premio será 70 litros de cerveza.Sin embargo, existe un regalo adicional y son $1,500 (mil quinientos pesos), para la pareja más creativa que participe disfrazada, eso sí, se calificará el disfraz en conjunto. Así que a sacar las referencias e inspiraciones, porque la creatividad tendrá mucho valor.Sobre las bases, esta carrera invita a toda pareja, sin discriminación sexo-genérica, sólo deberán acreditar ser mayores de edad; tendrá una duración aproximada de 2 horas, según la cantidad de participantes y se invita a llegar a las 10 de la mañana al Parque Natura entrando por Arco Sur, pues la pista de 300 metros que servirá para probar la fuerza de las parejas se encuentra a escasos metros de la caseta de entrada. La carrera dará inicio en punto de las 11:00 horas.Esta primera Gran Carrera de Parejas constará de dos etapas, la primera, ronde de eliminatorias de donde saldrán los finalistas y la segunda fase es la final, donde los más fuertes competirán para hacerse con el primer lugar y claro, sus respectivos litros de cerveza, que cabe destacar que tras conocer a la pareja ganadora se procederá a pesar a quien fue cargado, este proceso será sin accesorios, es decir, cinturones pesados, zapatos y ropa pesada, de forma natural esto incluye el disfraz.Otro tema a considerar es el uso de arneses, cuerdas o cualquier elemento que sirva a la pareja para darle soporte a la hora de cargar, estos están prohibidos, por lo que se exhorta a no llevarlos pues no se les permitirá concursar.Con motivo de la reactivación económica de la zona, retomar los eventos familiares y regresar a los parques de la Capital del Estado, ambos medios se dieron a la tarea de organizar esta actividad para también promover el deporte y la sana competencia.Otra invitación que los organizadores también realizan es a los emprendedores de la zona, pues se contará con una zona de foodtrucks y Expo-venta, por lo que si alguno se interesa en ser parte de esta gran experiencia familiar, podrá comunicarse con TeleClic.tv y alcalorpolitico.com a través de sus redes sociales.La convocatoria aún sigue abierta por unos días más, no te quedes sin participar porque la inscripción es gratuita en el siguiente enlace: https://bit.ly/357BDf4 Ya han pasado muchos años juntos, ¿qué más son 300 metros?