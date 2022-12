Para futuras obras se comprobará solvencia económica de constructoras: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que para el otorgamiento de contratos de obras y acciones en 2023 pondrán énfasis en que las empresas que concursen para obtenerlos realmente cuenten con la suficiencia económica para realizarlas sin temor a que no las logren terminar por descapitalizarse.“Vamos a poner énfasis en cómo, desde el marco legal, nos comprueben que tengan flujo (de dinero), porque pueden tener capital, meten maquinaria y camiones pero están descompuestos. Lo garantizan (contar con dinero suficiente) hasta cuatro veces, pero es chatarra que está ahí abandonada”, refirió.Sostuvo que si en los documentos que entregan del capital contable para firmar los contratos estas empresas garantizan más allá del 20, 30 o 50 por ciento de lo que les dan de anticipo, no se entiende por qué se las ven difícil para concluir las obras.“Esa pregunta yo me la he hecho: ¿Cómo es posible que en los documentos aparece suficiencia documental y de repente se descapitalizan y ocupan ese dinero (anticipo) para cubrir esas deudas?, No lo entendí”, confesó el edil.Ahued Bardahuil reiteró que le resulta incomprensible que en obras pequeñas como las de drenajes, las constructoras se quedan sin recursos incluso para pagar a su personal y rentar maquinaria y vehículos.“Tenemos otra que está haciendo una obra y que ya no tiene para pagar la maquinaria, ¿Y yo qué culpa tengo si ya (se le dio) el anticipo? Déjame la obra, hacemos un acuerdo de culminación anticipada de la obra. Descontamos lo que es y ya (nosotros) la terminamos”, comentó.Recordó que en algunos casos donde las empresas han incumplido los contratos se procederá a la culminación anticipada y en otros la Contraloría Municipal tendrá que intervenir para buscar una solución.“El procedimiento es primero terminar la obra, tuvimos que entrar en unas para terminarlas, se hará el procedimiento que la Ley marque, se le harán las reducciones (en el pago), de lo que nosotros tuvimos que hacer. De las 255 acciones a lo sumo 4 o 5 fueron las que nos dieron problemas”, recalcó una vez más.Detalló que tres de los proyectos inconclusos ya quedaron conciliados y dos, derivados de la propia organización de las constructoras, no se pudo llegar a un acuerdo, y se les pagará contablemente lo que se les debe y se les castigará quitándole lo proporcional por no terminar las obras.