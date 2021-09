Para hallar a Antonio, su familia pide desviar el río Actopan

Tras nueve días de no dar con su paradero, luego de ser arrastrado por el río Actopan, familiares de Antonio Rodríguez Sánchez, de 56 años y habitante del municipio de Úrsulo Galván, pidieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se permita desviar el afluente.“Pedimos al Gobernador que nos ayude, que sienta nuestro dolor, que ya tenemos nueve días sin saber nada de él (…) yo quiero que él entienda, que nos apoye, mande gente preparada porque él tiene la capacidad”, dijeron en entrevista su madre, Francisca Sánchez Zárate y su esposa, Ilda Gallegos López.Desde la Plaza Lerdo de Xalapa, donde se manifestaron en búsqueda de ayuda, indicaron que dos rescatistas de la Capital ya fueron a apoyar en su localización, así como personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) pero hasta el momento no se sabe nada de él.Recordaron que la persona, quien se encontraba visitando a su mamá, salió de su domicilio a la 1:00 de la madrugada a bordo de una moto, cuando fue alcanzado por una “trampa de agua” del canal que pasa por la zona.Sus seres queridos indicaron que el “golpe de agua” hizo que se derrapara hacia el arroyo y según vecinos, vieron cómo pedía auxilio mientras era arrastrado por la corriente, sin que llegaran a tiempo con una cuerda para que se sujetara y poderlo sacar.Asimismo, denunciaron que tras una protesta sobre la carretera Federal, les prometieron que los ayudarían desviando el agua del río, pero hasta ahora no lo han hecho.“No nos han dejado y sí hay forma de que se haga, porque hay muchos ríos secos alrededor, muchas zanjas secas, sí lo pueden hacer”, expresó la madre del desaparecido, quien apuntó que las autoridades municipales sólo acuden pero no les brindan apoyo, como sí lo han hecho los vecinos.Sánchez Zárate y Gallegos López reiteraron que la única manera de que encuentren a Antonio Rodríguez es desviando el cauce del afluente, al menos por cinco horas hacia los ríos Los Hornitos y Cempoala, que aseveraron están secos.“Con esas cinco horas no se va a ahogar Cempoala, el río no lleva mucha agua”, afirmaron.