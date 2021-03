Para los que estudian y trabajan: 1,902 espacios en el Sistema de Enseñan Abierta UV

Una oferta de mil 902 espacios en modalidad abierta ofrecerá la Universidad Veracruzana (UV) dentro del proceso de ingreso 2021, informo el director general del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana, Miguel Sosa Ruiz.



“El espíritu es darle la oportunidad a quienes no podrían asistir a una carrera de manera presencial todos los días en el escolarizado”, explicó el funcionario universitario al participar en la sexta emisión de “¿Qué Quieres Ser?” por TeleClic.tv y alcalorpolitico.com bajo la conducción de Iris Ladrón de Guevara.



Sosa Ruiz destacó que por primera vez en su historia, la Universidad Veracruzana ofertará en modalidad abierta y virtual las licenciaturas en Logística Internacional y Aduanas y de Gestión Política; y si bien los programas no los administrará el SEA, el Sistema trabaja en la construcción de las experiencias educativas, en un contexto de adaptarse a la Nueva Normalidad.



En ese sentido, el Sistema Abierto, con 40 años al servicio de la UV y concebido para dar una oportunidad de estudiar a los jóvenes impedidos por cursar de manera escolarizara, ofrecerá en el proceso de ingreso 2021 un total de mil 902 espacios a los aspirantes.



En el caso del Sistema Abierto, la UV oferta cinco programas en dos áreas: la de Humanidades, con Derecho, Pedagogía y Sociología; y la Económico Administrativa, con Administración y Contaduría.



De estos cinco programas, tres se consideran “multisede” porque se ofrecen en todas las regiones universitarias: Xalapa, Veracruz-Boca Del Río, Poza Rica-Tuxpan, Minatitlán-Coatzacoalcos y Córdoba-Orizaba.



De este modo, Derecho y Contaduría se ofrecen en las 5 regiones académicas y en el caso de Administración, en Veracruz, Xalapa y Orizaba y Pedagogía en Xalapa y Sociología en Orizaba.



Así, Derecho Abierto ofrecerá 792 lugares; Pedagogía, 160; Sociología, 65; Contaduría, 595 y Administración, 290.



En Xalapa, el Sistema Abierto ofrece 4 programas: Pedagogía, Derecho, Contaduría y Administración; de modo que se ofrecen 566 espacios.



En Veracruz, la UV ofrece tres programas en modalidad abierta: Contaduría, Administración y Derecho, con 348 lugares.



En Orizaba se disponen 4 programas: Derecho, Contaduría, Administración y Sociología con una disponibilidad de 426 vacantes y para Coatzacoalcos, dos programas: Derecho y Contaduría con 281 espacios; y en Poza Rica, Derecho y Contaduría de 281 espacios.



“La mayoría de nuestros estudiantes son trabajadores, amas de casa y que provienen de los alrededores donde ofrecemos estos programas pero tenemos jóvenes que ya estudiaron una carrera y buscan en nuestra oferta una que se pueda complementar a la que ya cursaron o están cursando”.



De ejemplo citó casos de jóvenes que estudian Contaduría escolarizado y Derecho abierto, a modo de una “segunda opción”.



“Pese a la pandemia, la Universidad no se detuvo y encontró alternativas para los jóvenes y siguen avanzando con su formación y lograron egresar en el marco de la contingencia sanitaria y emitimos certificados a los jóvenes egresados”.



Sin embargo, la contingencia obligó a estudiantes a desertar de sus carreras, principalmente, como consecuencia de las pérdidas de empleo y el cierre de empresas.



“Ya no cuentan con sus ingresos y por lo tanto solicitan una baja temporal, o algunos han decidido dejar los estudios porque van en busca de trabajo para sostener a sus familias”.