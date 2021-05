Para madres de desaparecidos, la vida se convirtió en buscar;  no tienen qué celebrar

"Yo no puedo celebrar nada, porque yo no tengo a mi hijo, yo no puedo celebrar nada", dijo Fabiola Pensado Barrera, quien busca a su hijo Argenis Yosimar Pensado Barrera, desaparecido en Xalapa desde marzo de 2014.



Durante el programa La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, a través de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, Fabiola Pensado y Rosa Elena Ladrón de Guevara, madres de desaparecidos, explicaron que llevan 7 años esperando saber el paradero de sus hijos, exigiendo seguridad y avances en las investigaciones para dar con sus familiares.



"La búsqueda de una persona no debe de esperar a que haya una denuncia. La vida nos dio un giro tremendo. Al ver que no eres escuchado en tu Fiscalía del Estado, tienen que acudir a instancias federales".



Rosa Elena Ladrón de Guevara, quien busca a su hijo Antonio de Jesús Viveros Ladrón de Guevara, desaparecido el 14 de marzo del 2014 en Vega de Alatorre, lamentó que las autoridades no hagan su trabajo, posiblemente por falta de voluntad.



"Lo que se ha logrado es porque hemos estado molestando. Yo tengo derecho a la verdad y saber qué pasó con mi hijo. Él tenía 21 años cuando se lo llevaron. Nuestra esperanza es encontrarlos con vida, aunque para muchos parezca loco".



La vida para Fabiola y Rosa Elena, ambas integrantes de Colectivos en Búsqueda de Desparecidos, cambió radicalmente, desde le momento de la desaparición de sus hijos, hasta el hecho de quedarse sin trabajo y deteriorar su salud.



"En mi trabajo me dijeron que si buscaba a mi hijo o prefería mi trabajo. Mi vida se convirtió en búsqueda, mi vida se convirtió en buscar también en las cárceles. Hay pérdida de la familia, pérdida de las relaciones, por eso hay tantas mamás solas buscando a sus hijos, porque el papá no aguanta, a ellos les da mucho miedo porque nos exponemos a las zonas delincuenciales o a los bichos en campo".



Ambas, señalaron que la mayoría de las personas piensan que sus manifestaciones y los movimientos que han realizado las madres de desaparecidos son pagadas.



"Mucha gente piensa que hacemos esto porque no tenemos nada qué hacer en nuestra casa, porque queremos estar siempre de revoltosos con el gobierno o porque nos pagan, pero no es así, sólo lo entiende la gente que pasa por esto. A mí me ha sorprendido eso de que la gente piensa que nos pagan", dijo Pensado Barrera.



Criticaron que en el estado de Veracruz, no se permita documentar o tener apoyo extra al momento de acudir a las búsquedas en campo.



"Justo cuando se hace una búsqueda se hacen reuniones previas y se marcan condiciones, uno de los puntos que se tratan es no llevar prensa, no tomar fotos. Creo que aquí en Veracruz lo han hecho así, porque no quieren que en Veracruz se sepa nada", expusieron.