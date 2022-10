Para mantener a Directora de Psicología, profesores intimidan a alumnos en paro

Buenas tardes, equipo de AlCalorPolítico.comA continuación se comparte información actualizada sobre la situación vivida en la Facultad de Psicología UV.En la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV) no ha existido una respuesta formal respecto a las solicitudes de docentes y estudiantes.En cambio, las autoridades universitarias están buscando la forma de hacer una “transición” paulatina manteniendo a la Dictora Lizette Figueroa en su puesto de Directora, con la justificación de que los procesos académicos no se entorpezcan.No obstante, pese a tener un expediente debidamente documentado con faltas administrativas comprobadas (competencia de la Contraloría Interna de la UV), se ha insistido en buscar la forma de matizar las molestias como una aparente práctica conciliadora que se ha ido convirtiendo en intimidatoria ante la nula respuesta conforme a lo que la legislación universitaria estipula.Además de que un grupo de docentes cercanos a la Directora de la Facultad ha firmado un escrito en apoyo a su gestión y esos docentes han buscado a estudiantes para convencerles de no continuar en paro activo, pues las consecuencias para ellos podrían ser mayores e incluso les han sugerido que no se busquen problemas. Lo que ha sembrado temor y desconcierto en la comunidad.Por último, se ha filtrado que Figueroa Vázquez habría puesto su renuncia sobre la mesa, aceptando la comisión de las faltas señaladas. Pero hasta el momento dicha renuncia no ha sido aceptada, sin conocerse las razones para ello.En suma, este jueves se colocó una manta que cubre el mural de "El ojo", autoría de Teodoro Cano, y en su página de Facebook el Consejo Estudiantil compartió este texto:El ojo que todo lo ignora:"Cruzando las puertas de aquel cristal oscuro que parece esconder secretos, nos encontramos con la mirada vigilante, fría como la piedra, penetrando en las más profundas estructuras de nuestra humanidad, una mirada que nos enseña a ver más allá de lo aparente, de lo que todos ven, de lo que se demuestra con cada acción, pero ¿Acaso haces lo mismo? ¿Viste el sufrimiento de aquellas almas flotando en el vacío en plena violencia? ¿Viste los abusos de poder y la negligencia? ¿Viste las ganas de aprender la disciplina más hermosa que existe desvanecerse entre lágrimas y frustración? Yo creo que no, yo creo que no ves lo que veo, yo creo que no me ves a mí, no ves a mis hermanxs, no ves lo evidente, no ves el dolor ni el sufrimiento ajeno, quiero pensar que no ves, quiero pensar que el problema es tu ceguera, que no ignoras nuestra miseria, que solo eres incapaz de verla.Tú que nos enseñaste a ver con ojo clínico, ver más allá de la conducta, de los problemas y el contexto, pero tú, solo ignoras, como un ente supremo sin misericordia ni miramientos, pero no podrás ignorarnos más, nunca más."Atentamente