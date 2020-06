Para mejorar la movilidad y combatir contaminación, Xalapa tendrá Ciclovía

El Ayuntamiento de Xalapa presentó el proyecto de la ciclovía, el cual contará con elementos de confinamiento, paradas de autobuses y señalética vertical y horizontal, todo por encima del pavimento.



Luego de una reunión con las áreas involucradas y algunos ediles, se dio a conocer la estructura de dicha obra.



El presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero explicó que esto se trata de un proyecto que se adhiere al Plan de Movilidad Urbana Sustentable que mejore las opciones de transporte dentro de la ciudad.



"Buscamos mejorar las opciones de movilidad de la ciudad y esta es una de las líneas de trabajo y tiene que ver con dotar a la ciudad de alternativas para una movilidad autónoma, no contaminante y saludable".



El Alcalde dijo que con ello se dará a la ciudadanía la oportunidad de contar con un espacio tanto para su traslado cotidiano como para la recreación y el deporte.



De acuerdo con la subdirectora de Planeación y Proyectos de la Dirección de Obras Públicas, Angélica Grisel Moya Ruiz, la reunión con los ediles tuvo el objetivo de aclarar dudas sobre el proyecto y escuchar las aportaciones que pudieran tener todos los involucrados.



Resaltó que esta Ciclovía es la primera en el Estado, para darle prioridad al ciclista, la cual contempla 11 kilómetros, unen el sentido norte-sur y sur-norte, sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, con lo que se conectará a la avenida Xalapa con la zona de Los Sauces.



Además, explicó que la obra en la que se invertirán 14 millones de pesos está diseñada para esta avenida, pues por sus condiciones, transitar por ella no representa un alto esfuerzo físico para el usuario de bicicleta.



De igual forma, recordó que el Plan de Movilidad Urbana Sustentable también incluye que el transporte urbano sea saludable, seguro, sustentable y solidario; en ese sentido, dijo que el uso de la bicicleta reduce en 52 por ciento el riesgo de fallecimiento por males cardiacos y en 45 por ciento las probabilidades de desarrollar cáncer.



"Hay grandes ventajas de moverse en bici, tenemos menos riesgo de morir por enfermedades del corazón, cáncer y demás. Podemos decir que el 70 por ciento no tiene un vehículo particular y se mueve en transporte público donde nos es posible mantener la sana distancia".



Ante ello, algunos Regidores manifestaron su preocupación por el tiempo en el que se pudiera realizar esta ciclovía en la ciudad.



"Está el tema de los tiempos. Estamos aprobando obras donde en muchas ocasiones no tenemos el proyecto. Necesitamos atender el tema de los tiempos, todo mi apoyo para la Ciclovía, creo que es necesaria. Necesitamos que haya proyectos coordinados con Transporte Público, Gobierno del Estado y Municipio. Esto no puede quedar en buenos deseos, tenemos que hacerlo", dijo el regidor Juan de Dios Alvarado García.