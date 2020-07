Para mexicanos es doloroso no despedirse de sus familiares muertos por COVID-19

El COVID-19 ha modificado la gran mayoría de las costumbres pero quizá una de las más dolorosas es que los familiares no puedan despedirse de quienes fallecen por esta enfermedad, ni siquiera los vuelven a ver una vez que ingresan al hospital.



Tanatólogos han optado por recomendar a quienes tienen una pérdida de este tipo hacer ceremonias de despedida para honrar la memoria del ser amado y poder llevar el duelo de la muerte.



"Nosotros hacemos mucho hincapié en recodar lo que han vivido en el proceso de conocerse y compartir con ellos, se pueden hacer ceremonias de despedida sin que esté presente el cuerpo del familiar. Se hace una elaboración del proceso de duelo siguiendo las normas de seguridad y de higiene de la sana distancia pero es un descanso para la familia", explicó, Edwin Rivera Uscanga, tanatólogo.



La forma en que se dan las muertes debido al nuevo Coronavirus no ayuda a que se cierre el ciclo para familiares y amigos.



Muchas veces no entienden todo el proceso y eso complica que puedan superar la pérdida.



"Para ellos es difícil el proceso porque acuden con el familiar al hospital o va la Cruz Roja por el familiar al domicilio y prácticamente ya no saben de él, ya no tienen contacto visual con el familiar. Cuando les dan la noticia de la pérdida, lógicamente como familiares no se explican cómo es posible, cómo es posible que el hospital les llama y les dicen que acaba de fallecer".



Para los mexicanos que llevan muy arraigado el proceso y despedida por la muerte, es más difícil afrontar los estragos del COVID-19.



Las ceremonias de velación no se permiten, el entierro así como rezos y novenarios tampoco, rituales arraigados en nuestra cultura.



"Los veracruzanos somos mucho de contacto pero ahorita esta opción de honrar la están tomando bien, es hacer un ritual, una ceremonia para poderse despedir", finalizó.