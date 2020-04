Para mi abuelito Teodoro Cano

Recuerdo perfectamente ese 23 de abril de 2019. ¿Cómo podría olvidarlo? Había tenido un día perfectamente fabuloso recorriendo la bella y calurosa Barcelona con 2 nuevos amigos. Habíamos decidido subir el Monte Tibidabo y, después de una caminata entre la ciudad, el bosque para “acortar el camino” y uno que otro percance, lo único que quería era llegar a la cima y contemplar la vista. ¿Quién se iba a imaginar que el alivio físico que usualmente representa una bajada iba a ser mi mayor tristeza por lo que me esperaba?



Recibí la noticia de la partida de mi abuelito como todos: sin un minúsculo indicio. Recuerdo que no entendía por qué, al llegar al hostal, mi teléfono se volvía loco una vez recibida la señal de wifi y lo primero que pensé fue “uf, seguro que hay buenos y frescos chismes”. Mis redes estaban llenas de mensajes sin leer y, el primero que llamó mi atención, fue el de un viejo amigo de la maestría con quien no había platicado hacía un tiempo. No sabría cómo explicarles el mar, o más bien, la tormenta eléctrica de emociones que se apoderó de mi mente y cuerpo. ¿Y, después? Pues ya lo imaginarán.



Como mexicanos, crecemos con la idea de que la muerte forma parte de nuestra cultura. Nos burlamos de ella, gozamos a su lado, comemos y disfrutamos en Día de Muertos y la visualizamos como un engranaje más de nuestro maravilloso y fugaz instante como parte de un todo. Pero ¿realmente estamos preparados para la partida de un ser querido? Mi respuesta es un rotundo NO.



Desde pequeños se nos enseñan las profesiones, los valores, la diferencia entre lo bueno y lo malo, los colores, los números y la importancia de “ser alguien en la vida”, tener un propósito. Respecto a esto último, no pude tener mejor maestro que mi abuelo.



Quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, bien sabrán que era un artista completo y excepcional que dedicaba todo lo que podía (y más) a su visión estética y perfeccionista para crear belleza con sus manos. Y, quienes tuvimos la doble fortuna de además formar parte de su familia, sabrán que no había nada mejor que llegar a la casa de los abuelos y ser recibido con esa preciosa, sincera y contagiosa sonrisa que iluminaba toda la oscuridad que pudiese haber.



Desde que nací, me crié compartiendo la casa de mis abuelitos y me acuerdo del festival de sabores, olores y emociones que acompañaba su regreso triunfal de Papantla. Lo que nos esperaba era un sinfín de frutas deliciosas, pan, tamales, zacahuil, atole y nuestro respectivo dinerito junto con un “para que se compren sus dulces”.



Ese viejo bonachón que nunca veías de mal humor, siempre listo para compartir un taquito con café con una buena plática sobre la vida, los viajes, la política, el futbol, el clima y, más recientemente, el Caso Cerrado y las sabias decisiones de la Doctora Polo. De ningún modo pude haberme cansado de disfrutar de los taquitos que mi abuelita nos preparaba noche tras noche y que, después de una buena bailada, eran la mejor medicina para reconfortar un cuerpo cansado. Jamás acabaría si les contara cuántos planes, historias, chistes, risas y silencios compartimos en esas cenas improvisadas que, irrefutablemente, son el mejor recuerdo que tengo de él.



Abuelito, con tu partida me dejaste un vacío inmenso y un gran arrepentimiento por no haber estado esos últimos meses. No sabes cuántas ganas tenía de contarte todas mis aventuras, enseñarte mis fotos, mostrarte a mis nuevos amigos, compartirte un pedacito de mi vida como siempre lo hacía y que me preguntaras una y otra vez qué países había visitado para que pudieras localizarlos en ese globo terráqueo que tanto te gustaba.



Dejamos muchas cosas inconclusas y esta lista podría seguir y seguir. Pero la realidad es que fuiste, eres y serás un ser humano trascendental que se mantuvo genuino, sincero y devoto a sus pasiones hasta el último respiro. Nos enseñaste el valor de estar presentes en el aquí y el ahora conociendo nuestras debilidades y fortalezas sin perder la humildad. Gracias por siempre alentarme y apoyar mis locas ideas de comerme el mundo, gracias por escucharme y platicarme incluso si no eras de muchas palabras, gracias por acompañarme a mis presentaciones de danza y felicitarme con un corto pero significativo “qué bonito bailas” y gracias por sembrar esa semillita de la grandeza, sencillez, oportunidad y aferramiento en mi mente.



Este año, te recuerdo aún con mucha tristeza pero también con una enorme sonrisa y, poco a poco, ese vacío y sentimiento de culpabilidad se han ido desvaneciendo y reemplazando por el calor del amor que tanta gente te tenemos. ¡Nunca dejarás de maravillarnos, abuelito!



Te quiero siempre,

Andrea