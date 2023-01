Para modernizarse, el Poder Judicial de Veracruz tendrá que ponerse austero

Desde este enero de 2023, el Poder Judicial de Veracruz inició con un plan de austeridad, informó la magistrada presidenta Lisbeth Jiménez Aguirre, al referir que se harán más ajustes por parte de la Dirección General de Administración, para generar mayores ahorros que se puedan aplicar al proyecto de modernización.No obstante, reiteró que la desaparición de Ciudades Judiciales aún se encuentra en análisis y será en los próximos meses cuando se defina.Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, la Magistrada reveló que no solamente hay austeridad o reducción de salarios de algunos Magistrados, quienes de manera solidaria y voluntaria decidieron disminuir sus percepciones, sino que hay un plan de ahorro desde la Dirección General de Administración, donde no se pagan cuentas de celulares, hay ahorro en viáticos, combustible, papeleria y se trata de ahorrar en todos los rubros para que al final del día esta austeridad genere recursos que se puedan destinar a otras áreas que son más urgentes.Es así, que en el Poder Judicial, en este mes de enero se inició con este plan de austeridad, con la intención de ajustar lo más posible para generar ahorros que se puedan destinar a los nuevos proyectos de modernización para este 2023.“Entonces tenemos que ajustarnos, ahorrar en algunos rubros para poder invertir en otros que le van a dar impulso a la institución”, definió.Por otra parte, Lizbeth Jiménez dijo que también se trabaja con la Dirección General de Administración para tomar una decisión sobre la desaparición de las Ciudades Judiciales, para que sea una determinación informada y asesorada sobre los alcances que pueda tener.“Porque este es un tema muy delicado que tiene que ver mucho con cuestiones financieras, entonces en este aspecto, la decisión que se tome tendrá que ser muy bien pensada”, auguró.Al respecto, dejó en claro que, lo que se pretende con esta acción, es ahorrar, pero se tiene que sopesar la conveniencia de las ciudades Judiciales y si realmente implicaría una inversión que traiga un beneficio o si la cancelación de las mismas implica un ahorro, para así destinar ese recurso millonario a otros temas más urgentes.Por tanto, aún no hay una determinación sobre las ciudades judiciales y el resultado del análisis podría definirse en los próximos meses.“Tenemos que hacer un estudio muy juicioso de este tema porque implica situaciones monetarias, de administración, de dinero, que son fuertes, entonces tiene que hacerse un estudio muy minucioso”, agregó la presidenta.Esto conlleva la revisión de contratos, letra por letra, puesto que se trata de sumas millonarias con empresas particulares y se tiene que ser muy cuidadoso.“Porque esos contratos tienen cláusulas, entonces tenemos que hacer un estudio muy profundo, muy preciso, para en un momento dado tener un acercamiento y que se pueda tomar una decisión bien pensada que repercuta en favor de la institución”, finalizó al agregar que ya se están planificando las reuniones con las empresas para este año, con la intención de que la determinación sea objetiva.