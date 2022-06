Para motociclistas, promocionarán las “Rutas Mágicas de Veracruz”

La Secretaria de Turismo y Cultura (SECTUR) presentó el proyecto de promoción “Rutas Mágicas de Veracruz”, el cual busca posicionar los 6 Pueblos Mágicos de la entidad y a Tlacotalpan como destino para motociclistas.El titular de la dependencia, Iván Francisco Martínez Olvera, explicó que este segmento de turismo genera ya una derrama económica importante en los principales municipios del Estado.“Aquí en Veracruz próximamente tenemos la visita de un congreso de una marca muy conocida que va a reunir a mil 200 motociclistas, también tenemos un rally de motociclistas que va a recorrer desde aquí Veracruz hasta Acapulco, Guerrero y se reúnen 3 mil 700 motociclistas, si nosotros la multiplicamos cada uno de los motociclistas o las parejas que vienen, es considerable”, dijo.A través de “Rutas Mágicas de Veracruz”, se ofrece una planilla de visitas para que sea llenada en cada ciudad a la que lleguen y al final se obtenga una recompensa a los motociclistas que recorran esta ruta pero también quienes llegan a través de otros medios.Xico, Coatepec, Zozocolco, Papantla, Orizaba y Coscomatepec son los Pueblos Mágicos que están listos para recibir a los “bikers” y que promocionen el destino con fotografías a través de sus redes sociales.“Es un segmento especializado, que le gusta disfrutar de las visitas que rara vez van solos, generalmente van acompañados y que generan un consumo importante. Es dirigida al segmento biker por la cantidad de visitantes y economía que pueden generar, pero no quiere decir que sea exclusiva, no quiere decir que no puedes ir por tu planilla a los pueblos mágicos”.Martínez Olvera resaltó que se pretende incrementar en un punto porcentual la estadía en los Pueblos Mágicos, es decir, que los visitantes se queden más noches en ocupación de hoteles.