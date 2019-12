Para niños, esquema de vacunación debe ser completo: IMSS

Para prevenir infecciones respiratorias en bebés, es indispensable la lactancia materna, al menos hasta los seis meses y a partir del séptimo mes de vida, es importante tener una alimentación balanceada que les otorguen los nutrientes necesarios, indicó Miguel Ángel Jiménez Victoria, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación Veracruz Sur.



También apuntó que no se puede olvidar el esquema de vacunación completo, no se debe fumar cerca de los niños y evitar cambios bruscos de temperatura



Indicó que otro de los factores importantes cuando se presenta alguna infección respiratoria aguda, es no medicar a los menores de edad sino llevarlos de manera inmediata a los servicios médicos.



De igual forma, dijo que cuando un bebé nació con bajo peso, es importante que tome la leche materna porque si no lo hace está desnutrido, pero si a eso se le agrega que su casa no está bien ventilada hay más riesgo de desarrollar alguna complicación como la neumonía.



El galeno apuntó que los padres de familia deben de poner puntual atención en los signos de riesgo que pueden presentar los niños por infecciones respiratorias y que ameritan atención en el área de urgencias de las unidades médicas.



Destacó que es importante ver si el menor de edad tiene una respiración rápida, dificultad para respirar, beber o amamantarse, así como hundimiento de la piel entre las costillas al respirar, pues con estas señales es necesario llevar al bebé de manera inmediata al hospital.