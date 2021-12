Para no caer en fraudes, hay que investigar bien a agencias de viajes: SECTUR

La secretaria de Turismo de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago, pidió a los vacacionistas revisar los paquetes turísticos que contratan por Internet y a qué empresas se los están comprando, para evitar fraudes o malas experiencias.En entrevista llamó a las personas que acuden al Estado a verificar que los prestadores de servicios turísticos tengan las certificaciones adecuadas y que estén dadas de alta en las Secretarías de Turismo Federal y Estatal."A todas las personas que ya están saliendo les pedimos que todo lo que contraten por Internet, que se fijen que estas personas tengan las certificaciones adecuadas para que caigan en algún fraude o mala experiencia. Que contraten en- todas aquellas que tenga registro turístico nacional, que tenga Moderniza Ecoturístico", dijo.Y es que Arbesú Lago insistió que saber todos estos datos de las empresas da garantía de calidad y no sólo “emocionarse” con los precios demasiado bajos que pueden ofertar algunos sitios electrónicos.Previo a la entrega de 105 certificados de Moderniza Ecoturístico en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), sostuvo que es común que haya empresas que ofrecen hospedaje o atractivos turísticos o que ofertan algún tour o experiencia por “un costo muy bajo", aunque aclaró que estos se ha presentado en otras Entidades.“Denuncias por el momento no tenemos, esto se da más en otros Estados de la República pero queremos evitar que se vaya a dar en Veracruz, lo que los motivamos es a que revisen todas las ofertas que ven en internet, que puedan checar con la Secretaría de Turismo que existan estas empresas o que tengan registro nacional turismo o que tengan alguna certificación como Moderniza Ecoturístico”, reafirmó.Por otro lado, enumeró que a lo largo del año se entregaron más de mil 500 certificados de Moderniza Ecoturístico, lo que marca una línea e intención de parte del Gobierno del Estado y los prestadores de servicios turísticos para trabajar más por el turismo rural, comunitario y sustentable."Moderniza Ecoturístico es una de las certificaciones más complicadas que hay porque se tienen que cumplir muchos requisitos, además se tiene que demostrar cómo los prestadores de servicios turísticos están recibiendo esa certificación, si mantiene el ecosistema, si conserva los recursos naturales y no genera residuos que puedan lastimar a nuestra naturaleza", mencionó.Xóchitl Arbesú Lago indicó que la mayoría de esas certificaciones fueron gratuitas porque se contó con el apoyo de la SEDEMA y porque los consultores que trabajaron con los prestadores de servicios turísticos dieron algunas cortesías.