Para no olvidarlos: Irma elabora “Ositos del Recuerdo” con ropas de víctimas del COVID

La diseñadora de moda, Irma de la Parra, tras meses sin trabajo en su taller de confección en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, comenzó a elaborar “Ositos del Recuerdo” usando las prendas de personas que fallecieron por el COVID-19 u otras causas



El concepto, explica, surgió exactamente el 27 de enero del 2021 para que las familias puedan abrazar y apapachar algo que les recuerde a su ser querido.



De acuerdo a Irma, para los mexicanos es importante tener presente en la memoria al papá, mamá, familiar, amigo o compañero que falleció a causa del virus.



Hasta la fecha han entregado 250 ositos del recuerdo, con pedidos de hasta 17 piezas. Recuerda que una familia solicitó varios para repartirlos entre sus integrantes como una manera de tener cerca a la persona fallecida.



En el taller trabajan cinco personas, incluyendo a la diseñadora.



“Al recibir la prenda, yo me imagino cómo era la persona: infante, joven, adulto o un adulto mayor, y trabajo con todo amor y respeto con su ropa; buscamos darle la identidad que nos transmite su prenda.



“Yo respeto muchas las prendas, (...), no veo fotos, la ropa tiene olor y tomando cuenta el tipo de ropa, me imagino cómo debe ser el osito”, explica.



Agregó que ninguno es igual, todos son diferentes.



La hija de Irma, Ziomara —encargada de las entregas y de recibir la ropa—, comentó que en muchas ocasiones las personas al recibir el Osito del Recuerdo lloran, lo abrazan y comenta que es su familiar.