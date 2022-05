Para no perder inversión, plataneros podrían vender producto a Banco de Alimentos

Ante los bajos precios del plátano y las pérdidas que registran los productores de San Rafael, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) los vinculó con el Banco de Alimentos para que les efectúen la compra, aunque a menor precio, de su cosecha, pues de lo contrario se estaría dejando perder en los plantíos.Y es que titular de la dependencia, Evaristo Ovando Ramírez, dijo que es una "barbaridad" que se esté dejando de comercializar el producto, dada la poca rentabilidad, cuando pudiera alimentar a personas a través de esta institución de acopio."Yo les pasé el contacto del Banco de Alimentos porque si fuera tirarlo por tirarlo a mí se me hace una barbaridad, si es abono o lo que quieran pero si es alimento no se debería tirar. Entonces le hicimos el enlace con la gente del Banco de Alimentos, ellos sí lo compran, aunque sea a un precio más bajo pero que cubre los costos (de producción)", externó.Ovando Ramírez apuntó que corresponderá a los plataneros y el Banco de Alimentos ponerse de acuerdo sobre el pago de la cosecha.Además, reconoció que el "coyotaje" es un problema que influye en los bajos precios de las cosechas, aseverando que el intermediarismo no es algo nuevo en el sector agropecuario que tendría que analizarse más a detalle.El integrante del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez detalló que el Gobierno del Estado destinará un millón 547 mil pesos para los campesinos de San Rafael que se dedican a la producción de plátano.Por otro lado, indicó que desde el año pasado, el Consejo de Plataneros, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), planteó un programa de apoyo emergente para esos productores, el cual todavía está en dictaminación."No sé todavía cuáles son las metas de este asunto pero hay un trabajo especial desde México para el tema de los plataneros", afirmó.