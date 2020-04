Para no perder semestre, UV analiza finalizarlo a distancia

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, encabezó una nueva sesión de trabajo con líderes sindicales y autoridades de esta casa de estudios para revisar la situación académica, escolar y administrativa de la institución y mantener abierto el diálogo entre líderes universitarios.



En la Sala de Juntas de la Rectoría, la Rectora y el secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Spinoso, recibieron a Enrique Levet, Juan Mendoza y Martha Herrera, líderes de los sindicatos académico (FESAPAUV), de personal técnico, manual y administrativo (SETSUV) y de la Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza (AFECUV).



La secretaria académica, Magdalena Hernández; el secretario de Desarrollo Institucional, Octavio Ochoa; y los vicerrectores José Luis Alanís, Alfonso Pérez, Eduardo Martínez y Carlos Lamothe sesionaron mediante sistema de videoconferencias.



En su mensaje, la Rectora agradeció y reconoció el trabajo de todos los universitarios, así como a las organizaciones sindicales por la responsabilidad y creatividad con la que han permitido a la institución continuar con sus actividades aún ante las graves circunstancias producidas por la epidemia de Covid-19.



Además, hizo un llamado a la empatía. “Es triste ver noticias marcadas por la falta de empatía. A todos los universitarios les pido ser empáticos en la crisis, ser empáticos con los estudiantes, con los académicos y aún con las autoridades. Tenemos que enfrentar esta circunstancia todos juntos”, dijo al respecto.



Por su parte, Salvador Tapia revisó con los líderes sindicales y con las autoridades universitarias algunas de las principales inquietudes derivadas de la contingencia. Entre éstas, señaló que el pago de salarios para los trabajadores universitarios está garantizado y que se han realizado alrededor de cuatro mil 800 pagos a proveedores, por referir otro ejemplo.



El secretario también destacó el respaldo y compromiso del personal universitario agremiado en FESAPAUV, SETSUV y AFECUV, el cual, dijo, “permite no detener las actividades más importantes de la Universidad” y destacó la atención que se ha brindado a necesidades en materia de animales, vigilancia y seguridad y aún en términos de desarrollo de nuevas propuestas de capacitación para el personal de la UV.



Enrique Levet, secretario general de FESAPAUV, habló sobre la importancia de mantener abierto el diálogo con las autoridades y destacó el trabajo de los académicos de la Universidad, además de exponer algunas inquietudes respecto de la posibilidad de que la etapa de confinamiento se prolongue.



Juan Mendoza Gutiérrez, secretario general de SETSUV, agradeció la preocupación de las autoridades universitarias por el personal técnico, manual y administrativo de la institución y reafirmó la disposición de este sindicato a continuar apoyando las disposiciones oficiales.



Martha Herrera Hernández, líder de AFECUV, destacó el trabajo que funcionarios y empleados realizan ya sea en casa o mediante el sistema de guardias escalonadas y señaló que la organización está atenta y a la espera de las indicaciones necesarias para cuando sea posible el retorno a actividades presenciales.



Por su parte, la secretaria académica, Magdalena Hernández Alarcón, refirió sobre todo al desarrollo de propuestas sólidas en materia de calendarios escolares, las cuales prevén distintos escenarios en la evolución del contagio, además de la necesaria planificación en otros temas, tales como convocatorias o servicios bibliotecarios remotos, por citar dos ejemplos más.



La secretaria universitaria explicó que el objetivo primordial es no perder el actual semestre y que, en tal sentido, los profesores y estudiantes universitarios se encuentran trabajando hoy bajo el esquema de potencial retorno a actividades. No obstante, la Universidad ya estudia escenarios diversos, entre los cuales está la posibilidad de que sea necesario finalizar el presente semestre a distancia.



Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional, señaló que el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR) permanece en activo, en las cinco regiones, enlazado con las autoridades que corresponde, y que ya ha iniciado los trabajos para eventualmente proponer un plan de reincorporación.



Destacó que la capacidad de la UV en materia de tecnología de la información ha permitido un promedio de 26 mil usuarios diarios en las plataformas educativas y que las obras del Programa de Mantenimiento Menor han sido todas ejecutadas, si bien algunas han sufrido retrasos en su entrega.



A su vez, los vicerrectores de Coatzacoalcos y de Poza Rica, Carlos Lamothe y José Luis Alanís, respectivamente, confirmaron que no ha habido casos confirmados de Covid-19 en sus respectivas regiones y dieron a conocer la producción y entrega de insumos de protección para los estudiantes que aún prestan servicios en entidades de salud, lo mismo en estas ciudades que en lugares como Cosamaloapan o San Andrés Tuxtla.



Los vicerrectores de Orizaba y de Veracruz, Eduardo Martínez y Alfonso Pérez, respectivamente, también reportaron la producción y entrega de insumos de protección, así como la continuidad de sus trabajos, aunque la región Veracruz confirmó dos positivos de Covid-19.



Asimismo, Rocío Pérez Salado, directora del Sistema de Atención a la Salud de la institución (SAISUV) dio a conocer que los casos de infecciones respiratorias agudas han ido en descenso en el módulo médico de Xalapa y que al momento no ha habido un solo caso de Covid-19.