Para obras en Xalapa “el reto será el dinero”, prevé Ahued; todo se encareció

El 3 de enero, el ya entonces alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, echaría andar la primera obra de pavimentación de su Gobierno, misma que constaría de un kilómetro de concreto hidráulico de la calle Plutarco Elías Calles.Así lo adelantó a su llegada al Palacio Municipal, donde por segunda ocasión se reunió con Hipólito Rodríguez Herrero, para afinar el inicio de la entrega-recepción a partir del 15 de diciembre.“El día 3 de enero, antes de venir aquí a trabajar, queremos dar el banderazo del primer kilómetro de pavimentación de seis que vamos a donar en un año, con un conjunto de esfuerzo de vecinos, de la donación del concreto, de los trabajadores que tengamos adscritos a Obras Públicas y de los vecinos que están participando”, precisó.Bromeó diciendo que espera que el personal de la constructora no llegue “muy desvelado” de las fiestas de fin de año y año nuevo, porque la actividad se haría entre las 7:00 y 7:30 horas de ese primer día hábil del 2022.“Habremos de trabajar desde estos días preparando la base, la calle y lo que se necesite, para que lleguemos nada más el 3 de enero ya técnicamente revisada la mecánica del suelo, la base, la subbase y todos los materiales que ya generosamente han comprado los vecinos”, dijo Ahued Bardahuil.La próxima autoridad de la capital se comprometió a atender los parques, mercados y servicios públicos, para darles el nivel de calidad que se requiere, reconociendo que el principal reto que tendrá su administración es el recurso económico.“El reto es de dinero, el reto es que con esta inflación de este año, que el acero se fue al doble, que el concreto subió, tenemos que ser muy eficaces financieramente para dar resultados en la obra pública sin corrupción, sistemas que abaraten y hagan la obra”, dijo.En ese sentido, expuso que la calidad de las obras con transparencia permitirán desarrollar más proyectos de infraestructura en la ciudad.Al ser cuestionado sobre si recibirá algún pasivo de la administración saliente, en cuanto al pago de obras que los contratistas no entregaron la documentación antes del 30 de noviembre pasado, respondió que su reunión con Rodríguez Herrero sería para ver todos estos temas y de presentar el personal que a partir del 15 de diciembre se encargará de la entrega-recepción.“Y partir de entonces todos los detalles que tengamos los vamos viendo, precisamente tenemos 15 días con las autoridades municipales actuales para que nos entreguen si hay o no algún tema (de pasivo), y ahí tendremos la información precisa”, ahondó.Ricardo Ahued señaló que revisarán si las obras que no se han terminado quedan fondeadas, si le corresponde a su Gobierno pagarlas, o si se debe recurrir a una fianza de garantía por incumplimiento de entrega y si la empresa contratista tiene alguna responsabilidad por ello.“Eso ya se verá en su momento”, concluyó.