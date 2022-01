Para poder pagar impuestos, comerciantes hicieron convenios con dependencias

El empresario Alejandro Arrojo, aseguró que la economía no se ha recuperado tras el impacto de la pandemia, pues al menos en Orizaba el Centro Histórico en su momento estuvo cerrado, todo ello causó grandes problemas a los comerciantes, pues para poder pagar impuestos tuvieron que hacer convenios con las dependencias."Hay muchos comercios que adeudan dinero, por ejemplo, en mi caso nada más me alcanzaba para poderle pagar a mi gente y a proveedores, tuve que hacer acuerdos con el SAT y con el IMSS para pagar en abonos porque no alcanzaba".Agregó que apenas van saliendo adelante algunos de los comercios y se están recuperando pero eso no ha sido al 100 por ciento. "Nos fue muy mal, como en un 50 por ciento bajaron las ventas, apenas estamos saliendo de nuestras deudas pero hay que cumplir con los pagos al IMSS, SAT, INFONAVIT, con los que hicimos convenios".Añadió que las dependencias tuvieron la disposición de que se hicieran los convenios pero eso les significó a los comerciantes pagar también intereses, lo cual provocó que se terminará erogando hasta por el doble de la deuda."No hay de otra porque no nos daba de otra manera, yo pagué a empleados y proveedores para poder mantener la fuente laboral, ya después hice el convenio".Arrojo dijo que al menos el Ayuntamiento de Orizaba, sí apoyo a los comerciantes, pues deudas que tenían con el predial, pago de agua entre otros, se les condonaron algunos recargos.