Para procurar “justicia”, la 4T prefiere aumentar castigos que mejorar Fiscalías

En la actual LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con mayoría morenista, “una proporción considerable de iniciativas” presentadas para mejorar el sistema de justicia en México son de corte punitivo, buscando ampliar el catálogo de delitos por los que un Juez puede ordenar la prisión preventiva oficiosa a presuntos criminales.



Esto, mientras se deja de lado fortalecer el Poder Judicial de cada entidad o revisar el funcionamiento de las procuradurías y fiscalías locales, según revela el estudio “Temas pendientes de la reforma al sistema de justicia en México”, elaborada por el investigador César Alejandro Giles Navarro del Instituto “Belisario Domínguez”.



De acuerdo con el documento, que advierte por las consecuencias del “populismo penal”, entre el primero de septiembre de 2018 y el 10 de febrero de 2021 se han presentado por los legisladores federales mil 262 iniciativas en materia de justicia —774 en la Cámara de Diputados y 488 en el Senado—, de las cuales apenas se han aprobado 23, el 1%.



De estas iniciativas, destaca que 626 han buscado reformar el Código Penal Federal y 172 el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo estos dos temas la mayoría.



Asimismo, advierte la investigación, gran parte de las iniciativas de diputados se enfocan en los castigos: 128 están relacionadas con la ampliación del catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa y 277 plantean tipificar o aumentar las sanciones para distintos delitos tales como robo, extorsión o el incumplimiento de obligaciones alimenticias.



“En contraste, sólo se ha presentado una iniciativa de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y una iniciativa para facultar al Congreso para expedir un Código Penal Único, éste último una recomendación reiterada de las organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales”, advierte Giles Navarro.



De las propuestas que se han logrado aprobar, destaca precisamente la reforma en materia de prisión preventiva, también los cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la prohibición del matrimonio infantil y la despenalización del cannabis, entre otras.



No obstante, el investigador advierte que “una de las mayores ausencias” en el debate actual es atender al Poder Judicial en las entidades federativas.



“En donde persisten los más grandes rezagos en términos de subordinación política, profesionalización, vulnerabilidad presupuestal, acumulación de expedientes, infraestructura, transparencia y rendición de cuentas, entre otras deficiencias que impactan en la impartición de justicia”.



Además, urge a una revisión minuciosa del funcionamiento de las procuradurías y fiscalías locales.



“Como se identificó en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia: ‘en México, los fiscales no investigan y carecen de autonomía, la profesionalización es inexistente y las condiciones laborales pésimas, las víctimas son ignoradas, las violaciones a derechos humanos son frecuentes; priva el caos organizacional, el desorden en las leyes, la burocracia, la demagogia y la corrupción’”.



Giles Navarro señala que la procuración de justicia local es un área de vital importancia pues es “donde se investigan el grueso de los delitos” y donde se encuentran la mayoría de las víctimas del país.



Aun así, la LXIV Legislatura ha mantenido entre sus temas de mayor atención las reformas para acabar con la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, o temas como la nueva Ley de la Fiscalía General de la República y la incorporación de la perspectiva de género en la investigación de los delitos contra las mujeres.



Más castigos no acabarán impunidad



Aunque el actual Congreso de la Unión también encara omisiones legislativas por su tardanza para avalar leyes secundarias de distintas reformas —como la Ley General de Justicia Cívica, la Ley General del Registro Civil, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y otras—, la investigación advierte que un regreso al “modelo inquisitivo” elevando penas no acabará la impunidad.



Giles Navarro destaca que algunas propuestas reiteradas de la academia y organismos internacionales apuntan hacia la expedición de un Código Penal Único, el fortalecimiento de las facultades del Consejo Nacional de Seguridad Pública y definir constitucionalmente las bases de actuación y funcionamiento de las Fiscalías en los Estados.



“La revisión del sistema de justicia penal atrae la mayor parte de los reflectores y expectativas, sin embargo, hasta el momento predominan la heterogeneidad de posturas, la dispersión de metas y la falta de definiciones políticas”, alerta.



De acuerdo con el investigador, lo más preocupante es que ante la falta de un plan “integral, coherente y ordenado” para la justicia penal, cobran más fuerza las propuestas para revertir el sistema acusatorio y medidas que caen en el llamado “populismo penal”.



“Ambos casos, alimentados por la desesperación y la búsqueda de soluciones rápidas. Lo cierto es que ni el regreso al modelo inquisitivo, ni la elevación de las penas, ni la ampliación de la prisión preventiva oficiosa por sí mismas resuelven el problema de la impunidad y, por el contrario, representan amenazas para los derechos humanos y auténticas trampas para la consolidación de un verdadero Estado de Derecho”.



Por último, el especialista aclara que la falta de justicia en México es un problema añejo y estructural, por lo que no admite soluciones fáciles.



“No hay atajos ni varitas mágicas. El camino hacia un sistema que haga posible la justicia pronta y expedita que ordena la Constitución será largo y tortuoso. Por ello debemos comenzar a recorrerlo lo más pronto posible”.