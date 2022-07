Para proteger a niños, reviven iniciativa de “Ley Antichancla” en Veracruz

La diputada de MORENA, Ana Miriam Ferráez Centeno, sacó de la congeladora del Congreso de Veracruz la llamada 'Ley Antichancla', con la que buscan prohibir los abusos físicos hacia menores de edad ante el elevado número de denuncias que se registran en la entidad.La legisladora alertó que, en los meses de enero y febrero del presente año, Veracruz ha reportado mil 553 llamadas al 911 por violencia al interior de los hogares.“Durante la pandemia, se han reportado en Veracruz 28 feminicidios contra niñas y adolescentes, 166 homicidios y mil 294 lesiones contra niñas, niños y adolescentes con arma de fuego, arma blanca u otro objeto no especificado”, dijo.Ferráez Centeno recordó que las modificaciones realizadas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal, prohíben de manera expresa el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario en contra de niñas, niños y adolescentes,Refirió que, en la anterior Legislatura, la Sexagésima Quinta, la exdiputada morenista Cristina Alarcón Gutiérrez presentó una iniciativa que pretendía armonizar el marco jurídico de Veracruz, pero no hubo consenso.La morenista refirió que los cambios legislativos en la materia comenzaron en marzo de 2019, cuando la senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, llevó a la mesa por primera vez la prohibición de aplicar cualquier castigo corporal a niñas, niños o adolescentes.“Por ser un tema de gran calado en la sociedad, el Senado de la República, no dudó en aprobar en septiembre de 2020 esta Iniciativa. En consecuencia, las legislaciones estatales deben ser actualizadas en términos de esta reforma”.Explicó que la iniciativa con proyecto de decreto reforma y adicionan diversas disposiciones del Código Civil; de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de la Ley de asistencia y prevención de la violencia familiar en la entidad.Ferráez Centeno dijo que optó por retomar la propuesta de Alarcón Gutiérrez, adecuando a la vez la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en materia de Crianza Positiva, así como a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado.“Es de necesaria urgencia realizar las adecuaciones legislativas pertinentes para prohibir toda clase de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes”.El proyecto plantea prohibir las Correcciones Disciplinarias Violentas, consideradas como el uso de cualquier forma de violencia, incluyendo la física, psicoemocional o verbal, por muy leve que sea, con el fin de reprimir, reprender, reconvenir, corregir, disciplinar, castigar o regañar, en formas crueles o degradantes, a las niñas, niños o adolescentes, causándoles dolor, zozobra, denigración o humillación, y en general que atente contra su integridad física o emocional:“Queda prohibido el uso del castigo corporal y humillante o cualquier otro tipo de trato degradante en todos los ámbitos como método correctivo o disciplinario a niñas, niños y adolescentes.“Cuando llegue a conocimiento de cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional que dichas personas contravienen lo dispuesto en el párrafo anterior, lo harán del conocimiento al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda”, añade.