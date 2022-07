Para que autobuses den servicio a bajo costo no necesito permiso: Alcalde de Orizaba

Aunque taxistas y algunos concesionarios de trasporte público han rechazado la operación del denominado "Gallo", que son cinco camiones que compró el Ayuntamiento de Orizaba para dar el servicio en las colonias por un costo de 5 pesos, el Presidente Municipal aseveró que no necesita permiso de nadie para echarlos a andar.Dijo que hasta el momento no ha tomado decisiones de cuándo comenzarían a funcionar, incluso expresó: "No necesito permisos de la Secretaría de Seguridad Pública, los vehículos pueden circular porque por eso tienen placas, pueden prestar servicio. Y si no hemos decidido cómo prestar el servicio, entonces por qué tenemos que pedir permiso, no hay permisos porque no necesitamos permisos".Incluso enfatizó que la entrada en operación de estos camiones lo va a definir él, "porque soy el Ejecutivo", además aseguró que el Cabildo le instruyó que comprara esos vehículos.En este momento, estos camiones sólo realizan traslados de los diversos sectores para diversos eventos municipales pero aún no recorren las colonias de Orizaba.Es de recordar que por este motivo, hace algunos meses taxistas de la ciudad cerraron la calle donde se ubica la oficina de Transporte Público en Orizaba y dejaron en claro que no van a permitir que éstos otorguen un servicio, el cual debe de ser concesionado.