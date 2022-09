Para que no les corten agua... Alcaldes venden pozos y terrenos de municipios

Algunos Ayuntamientos de Veracruz han tenido que donar bienes inmuebles de propiedad municipal a favor de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), con la finalidad de solventar los adeudos que enfrentaban, toda vez que el organismo había procedido a suspender el servicio de agua en los Palacios Municipales.El director de CAEV, Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, manifestó que las autoridades municipales argumentaron no contar con recursos económicos para enfrentar los adeudos, por lo que cedieron bienes que tiene que ver con el suministro del agua, como son pozos y terrenos.“Cualquier acción que tenga que ver con el agua, el drenaje, las plantas tratadoras o las plantas potabilizadoras, quedaría en un entrega-recepción hacia la CAEV”.Manifestó que hoy en día hay 10 Ayuntamientos que tienen los mayores adeudos y en caso de no pagar o conciliar convenios de pagos, se les podría cortar el suministro de agua hasta que se regularicen.“Lo que generalmente se les pide es que se acerquen para poder hacer un convenio de pago”.Ladrón de Guevara Benítez expuso que la CAEV opera 64 oficinas regionales que dan servicio en casi 100 Municipios y la mayoría reporta rezagos de pagos, no solo de autoridades municipales sino también de ciudadanos, empresarios, industrias y municipios.Señaló qué hay rezagos que datan de 8, 10 y hasta 15 años, más los acumulados en estos últimos 4 años de lo que va el actual gobierno estatal.Resaltó que el mayor impacto de los adeudos están en municipios “que pudieran ser” Tuxpan, Poza Rica, Cerro Azul, Río BlancoC Ciudad Mendoza , Nogales, Acayucan, y Alvarado.Dijo no tener el monto de la cartera vencida, pero se han hecho campañas para descuentos en multas y recargos se ha privilegiado lamentablemente reportan rezagos en pagos por parte de usuarios, industriales y municipios.Adelantó que en breve se pondrá en marcha una campaña de regularización de adeudos.