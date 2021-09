Para que no los usen en rituales, evitan dar en adopción perros o gatos negros

Durante los meses de septiembre y octubre, protectores de animales evitan dar en adopción gatos o perros de color negro para que no sean utilizados en rituales.Aunque en Coatzacoalcos no se ha denunciado un caso de manera formal, a nivel nacional las organizaciones en pro de los animales evitan estas prácticas para proteger a las mascotas.Isis Guillén Rasgado, directora del refugio “Bigotes y Colitas”, afirmó que las activistas están alerta ante este tipo de actos, calificados como un delito, pues matan al animal cuando hay una ley que los protege.“Se sabe que en México existen ciertas creencias en las que se utilizan a estos animales, no nada más son gatos o perros, gallinas negras también y sí tratamos de cuidar en todos los albergues, al menos en la zona sur, Coatzacoalcos, Minatitlán, hacer una visita para conocer las condiciones en las que van a tener al animalito”, dijo.Y es que aunque los gatos y todavía de color negro son los menos adoptados, en esta temporada por casualidad sí hay demanda, lo que pone en alerta a los protectores.“Los gatitos negros son los que menos salen en adopción, generalmente la gente no quiere adoptar gatitos negros, blancos sí, siameses, amarillos pero los negritos casi no”, comentó.Reiteró que en su caso, cuando se otorga una adopción se verifica las condiciones de vivienda de la familia que quiere al gato, además de conocer si cuenta con los recursos suficientes para poder alimentar a la mascota.