Para reclamar pago, empresa presiona en juzgados a Gobierno de Veracruz

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, puede ser separado del cargo y consignado ante la autoridad correspondiente si no acata un amparo que ordena la revisión de adeudos reclamados por la empresa SAVI Distribuciones, Sociedad Anónima de Capital Variable.



A la fecha, la dependencia continúa analizando si saldará los pendientes reclamados, pues la compañía obtuvo un amparo de la justicia federal en ese sentido.



Cabe señalar que SAVI Distribuciones fue señalada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como una de las “ganonas” en el sexenio de Enrique Peña Nieto.



En marzo de 2019, el Ejecutivo federal señaló que 10 empresas concentraron el 79.6 por ciento del gasto correspondiente a medicamentos para el IMSS y el ISSSTE, entre las que se encuentra SAVI Distribuciones.



A la fecha, Finanzas mantiene a la empresa en el proceso de revisión de expedientes de proveedores y contratistas, relativo a la revisión y validación de adeudos de 2010 a 2017 a cargo Servicios de Salud del Estado de Veracruz.



De acuerdo con medios de comunicación, Javier Salazar y Francisco Villela son los dueños de SAVI Distribuciones SA de CV, empresa que concentró las compras consolidadas de medicamentos durante el sexenio pasado y que ahora reclama pendientes en Veracruz.



Un juez federal concedió un amparo a José Juan Paulin Huerta, en su carácter de representante legal contra la empresa para que la Secretaría de Finanzas determine si pagará el monto reclamado, el cual se mantiene bajo reserva.



Durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la Secretaría de Finanzas no dio contestación a 8 solicitudes de SAVI Distribuciones, ingresadas el 19 de julio de 2018.



Sin embargo, tras conseguir el amparo, la dependencia encabezada por José Luis Lima Franco informó que las solicitudes se encuentran en proceso de validación y revisión, ya que de no cumplir con el amparo se le impondrá una multa de 100 UMAs.