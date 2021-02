Para respetar decisión de enfermos, Notarios promoverán Mes de la Voluntad Anticipada

Durante marzo, el Colegio de Notarios de Veracruz, impulsará el "Mes de la Voluntad Anticipada" en el cual se otorgarán facilidades para que una persona asiente ante un Notario Público si desea o no ser sometido a procedimientos médicos que prolonguen su vida.



Ante los tratamientos que se realizan en enfermedades como el COVID-19 en el cual, el paciente o en su defecto la familia deben decidir si son intubados, el presidente del Colegio de Notarios, Adolfo Montalvo Parroquín, señaló que se buscará difundir entre la población que se puede tramitar este documento en donde se garantiza que se haga la voluntad del enfermo.



"Estamos por iniciar una campaña que es marzo mes de la voluntad anticipada para difundir este importante documento, en la cual las personas van a decidir de manera libre, consciente e informada si no quieren someterse a medios, procedimientos o tratamientos médicos que prolonguen su vida, vamos estar promoviendo este importante acto".



Indicó que a pesar de que existe en México la "Ley de Voluntad Anticipada", hay desconocimiento y son muy pocas las personas que se acercan a dejar notariada su voluntad en caso de requerir procedimientos que alarguen su vida y ya no estén en disposición de decidir por el avance de la enfermedad.



Durante marzo, en conjunto con las dependencias involucradas, se informará a la población las facilidades que se otorgarán en la notarías para realizar el trámite.



"Esta voluntad anticipada que ya existe una ley en la materia y en el sentido estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado, secretaria de gobierno, con la secretaria de salud para firmar un convenio con el colegio de notarios que se pueda difundir la voluntad anticipada".



Montalvo Parroquín, indicó que los notarios es una actividad que considerada como esencial desde el inicio de la emergencia, por ello, han continuado laborando regularmente, pero a través de citas.