Para revisión de Cuenta Pública 2021, diputados que fueron alcaldes deben excusarse: ORFIS

En la revisión de la Cuenta Pública 2021, correspondiente al último año del ejercicio constitucional de los anteriores Ayuntamientos, los actuales diputados locales, que fueron alcaldes, deben excusarse para no generar conflicto de intereses, así lo manifestó Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).La Auditora expuso que durante el proceso de fiscalización se genera información valiosa que los diputados van conociendo de primera mano, de ahí la importancia de ser cuidadosos para que se evite cualquier incidencia en los resultados.“Yo estoy segura que hay la madurez y el profesionalismo de parte de ellos para no incidir o no pretender incidir en alguna situación”, dijo.En la revisión se encuentran 4 diputados locales que durante el Ejercicio Fiscal 2020 fueron observados con un presunto daño patrimonial por más de 17 millones de pesos.Se trata de Sergio Lenin Guzmán Ricardez, exalcalde morenista de Agua Dulce y Othón Hernández Candanedo, exalcalde panista de Misantla, quien ahora es vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, instancia que revisa y dictamina las Cuentas Públicas.En los casos también figura Citlali Medellín Careaga, exalcaldesa ecologista de Tamiahua y el morenista, Luis Fernando Cervantes Cruz, exalcalde de Pueblo Viejo abanderado por PES, quien es secretario de la Comisión de Vigilancia.La Auditora dijo que la propia Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas prevé las excusas cuando se pueda generar algún conflicto de interés.“En esos casos me parece que la Ley puede dar solución cuando hay intereses de los propios diputados en un tema en particular, ya sea porque ellos mismos pueden ser objeto de revisión de fiscalización o que algún familiar cercano esté en esa circunstancia (…) en esos casos debe haber una excusa”, detalló.Tan sólo entre los cuatro exalcaldes, ahora diputados locales, dejaron un presunto daño patrimonial por 17 millones 700 mil 729 pesos correspondiente a la Cuenta Pública 2020; mientras que la Cuenta Pública 2021 se auditará a partir de la segunda quincena de mayo.Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, exalcalde de Agua Dulce, dejó un presunto daño patrimonial de un millón 709 mil 982.13 pesos; Othón Hernández Candanedo, exalcalde de Misantla, por 4 millones 66 mil 890.12 pesos; Citlali Medellín Careaga, exalcaldesa de Tamiahua, por 8 millones 696 mil 767.16 pesos y Luis Fernando Cervantes Cruz, exalcalde Pueblo Viejo, por 3 millones 227 mil 90.29 pesos.