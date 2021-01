Para SEDATU, “no puede hablarse de invasores” en Sierra Alta de Coatepec

La representante de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Veracruz, Angélica del Carmen Menéndez Rodríguez, aseguró que no hay preferencias en la dependencia ante la disputa por el área natural conocida como “Sierra Alta”, en Coatepec.



“Aquí nosotros no podemos hablar de invasiones, no podemos hablar de desalojos porque estamos en un proceso. Si nosotros adelantamos los dichos, se hacen los hechos. Estamos haciendo que SEDATU, con las asociaciones y los dueños de los predios, llegue a un acuerdo institucional. Nadie tiene preferencias, estamos cumpliendo con la norma”.



Aseguró que la SEDATU está pendiente del proceso y de la ocupación por parte de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y las denuncias interpuestas de los dueños del predio que abarca unas 2 mil hectáreas.



“Es un procedimiento que lleva su tiempo. Sierra Alta está cumpliendo, por parte de la Asociación Civil, sus procedimientos y también los ciudadanos que se están defendiendo de la invasión. Oficinas centrales cumplen sus procesos”.



Aseveró que ya existe un vínculo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y también pláticas con ambas partes.



"Estamos puntualmente revisando y haciendo mesas de trabajo con ellos. Hemos recibido a las dos partes. Se está esperando que la Fiscalía resuelva el tema".



Por su parte, el delegado de los programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, mencionó que el Gobierno del Estado si está interviniendo para darle solución al conflicto.



"Hay un litigio, ahí ya no es nuestra competencia, nosotros estamos atentos y es nuestra obligación y de la SEDATU complementar los aspectos normativos que se tienen que ver", comentó.