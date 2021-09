Para “sembrar muertos”, Alcaldía de Xalapa roba parcela en El Castillo

Margarita Pérez Jácome, una mujer de 76 años, habitante de la localidad de El Castillo, recriminó que el Ayuntamiento de Xalapa quiera despojarla ilegalmente de una parcela para establecer el nuevo panteón del municipio.Incluso, exhibió que con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las autoridades municipales invadieron su propiedad como “delincuentes oficiales”, a pesar de que dichas tierras son espacio federal."Me agreden y me privan de mi posesión y de mis derechos parcelarios, sin juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se hubieren cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al despojo y a los daños causados a mi parcela.“Se meten al ejido cuyas tierras son federales y se yerguen como resolutores y como ejecutores de asuntos agrarios”, denunció en un escrito enviado al Cabildo xalapeño que fue recibido este mismo miércoles 22 de septiembre por la Presidencia.De acuerdo con lo relatado por la mujer, el pasado 17 de septiembre las autoridades municipales invadieron la parcela, acompañadas por aproximadamente dos decenas de elementos de SSP, haciendo gala de abusos, fuerza e intimidación, acción que vulneró sus derechos humanos y de propiedad.Además, reveló que el Ayuntamiento no puede hacer uso del espacio porque nunca ha poseído dicha parcela, la cual sigue siendo propiedad federal.Aunque en julio pasado el alcalde Hipólito Rodríguez defendió la legalidad del nuevo panteón, asegurando que el predio se compró a Lorenzo Jiménez Espinosa en una transacción en la que hasta su esposa fue testigo , la propia Pérez Jácome afirmó que esto jamás fue cierto.Explicó que su esposo fue engañado por la administración de David Velasco Chedraui cuando le hicieron firmar un papel “inoperante e inválido… en donde negociaban lo innegociable”, prometiendo por el terreno una cantidad en efectivo que jamás llegó.Asistida por abogados, la viuda solicita que se le respete su derecho como única heredera de las propiedades que su difunto esposo le dejó.Además, demanda a las autoridades apegarse a la Ley Especial para el Campo Mexicano, o Ley Agraria, que vela por respetar las posesiones ejidales de los campesinos y campesinas del país.Reprochó que hasta ahora no se ha seguido un juicio lógico proveniente de tribunales plenamente establecidos, por lo que el proceso de despojo carece de fundamento y debiera invalidarse.Ya que sus tierras son de vocación agraria, explicó, competen únicamente a la Federación, según lo establecido en las leyes ejidales, por lo que no pueden ser blanco de un proyecto municipal.El tipo de suelo es agrícola y las autoridades municipales no tienen jurisdicción para cambiarlo, lo que significa que su parcela, tierra dedicada al sembradío de arbustos y árboles frutales, no puede cambiarse para “sembrar muertos”.“¿Cuándo le cambiaron a mi tierra campesina el uso de suelo y en qué oficina? ¿Cómo le hicieron para cambiarle el uso de suelo agrícola y sembrar arbustos y árboles frutales, a sembrar muertos?”, cuestiona.Por todo lo anterior, Pérez Jácome pide poner fin a estos sucesos y reclama al Cabildo xalapeño y al Presidente Municipal desistir de la invasión y retirarse de su parcela.