Para SENASICA contrabando de ganado ya es negocio similar al de la droga

La Comisión de Ganadería, que preside Eduardo Ron Ramos, se reunió con el director general de Salud Animal de Senasica, Juan Gay Gutiérrez, con el objetivo de conocer los avances del “Memorándum de entendimiento para la importación a México de ganado bovino para sacrificio inmediato y engorda terminal, originado y procedente de Centroamérica”.



En la reunión virtual con el funcionario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el diputado federal Ron Ramos lamentó el recorte presupuestal determinado por el Gobierno federal al sector pecuario y puntualizó que el desdén que ha mostrado cada día es más visible, por lo que no se puede permitir que se siga desmantelando.



“La sensación que tenemos los pequeños y grandes ganaderos es que sigue creciendo una gran presión de los engordadores en la política pública del ganado en Centroamérica, por lo que las autoridades federales deben ver por los más vulnerables y no lo hemos sentido; hay una gran presión”, añadió.



Consideró que, así como se frenó en una gran parte el huachicol de la gasolina, se debe tener la voluntad de mandar a la Guardia Nacional y evitar que entre una jaula de ganado más de manera ilegal, a menos que sea con el protocolo debido. Además, criticó el último recorte al Senasica, las campañas y acciones que afectará.



Anunció que los integrantes de la Comisión se reunirán con diferentes organizaciones, representantes de sanidad de los gobiernos de los estados y porcicultores. “Necesitamos que se devuelva el dinero que se le recortó a Senasica, ya que el tema es de seguridad nacional.



Apoyo al sector ganadero



Ricardo Delsol Estrada denunció que en la región de la Huasteca los comités estatales no emprenden acciones al respecto. “Están coludidos con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí; han hecho una zona sucia para mantener cautivos a los ganaderos a quienes les pagan precios inferiores porque consideran que su ganado es casi de deshecho”.





El diputado Jesús Guzmán Avilés mencionó que la importación ilegal de hatos afecta la economía de los ganaderos, por lo que pidió saber si habrá medidas extraordinarias para detenerla.



El diputado Juan Francisco Espinoza Eguía preguntó cuáles acciones va a tomar la Senasica para mejorar el estatus sanitario, principalmente en los pequeños productores y los de autoconsumo, porque si no se sigue incentivando a que la gente pueda hacer sus pruebas y tratar de mejorar esto, están en riesgo.



El legislador Jorge Eugenio Russo Salido manifestó que es necesario hacer un compromiso para que este año se deje un presupuesto necesario para las sanidades. “Nos queda un solo presupuesto por votar en donde esta Comisión, más que ninguna otra, es clara en decir que ha sido insuficiente el recurso que se le asigna”.



El diputado Roque Luis Rabelo Velasco expuso que se ha permitido ganado de contrabando sin límites, el cual llega a un millón al año aproximadamente. “Cuando se abran los restaurantes y hoteles va a subir la demanda de carne y volverá a entrar ese ganado de antes”. También comentó que la gente que hace 3 años vivía con 100 vacas hoy no lo puede hacer.



La diputada Carmen Mora García comentó que con el ganado certificado proveniente de Centroamérica nace la duda de si los precios de los animales mexicanos no se verán afectados con esa importación, porque de por sí están muy mermados, demasiados bajos y la pandemia daña aún más a los ganaderos. “Es necesario poner un alto a la introducción ilegal; la economía de todos los ganaderos está por los suelos”.



El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza se pronunció por ponerle un alto al contrabando de ganado. “No hay ninguna detención para comprobarnos que han hecho algo o que están trabajando en alguna estrategia; se puede pensar que el contrabando de ganado de Centroamérica a México es tan fuerte como el de personas y drogas, por el número de billetes que se mueve, mientras que en el país el apoyo a la ganadería es absolutamente nulo”.



Juan José Canul Pérez, expresó que “hoy más que nunca se necesita un costo extraordinario de la importación, porque está perjudicando a los pequeños y medianos productores del país. El gobierno debe ver la participación de las entidades para fomentar el crecimiento ganadero y no seguir importando. Debe haber un costo para los importadores”.



El diputado Francisco Guzmán de la Torre puntualizó que lo importante es que se trabaja en cómo estimular al pequeño productor ganadero; agregó que las prohibiciones, restricciones y aumento desmedido de los impuestos fomentan la ilegalidad y el contrabando.







El diputado Mario Mata Carrasco señaló que el sector agropecuario es el único que estaba creciendo antes de la pandemia; por ello, es importante continuar apoyándolo presupuestalmente. “Se le tiene que dar la importancia que requiere porque no es posible que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaje con el presupuesto más bajo en los últimos 30 años”.



Un problema de más de 30 años en el sur del país



En su intervención inicial, el funcionario de Senasica, Gay Gutiérrez, precisó que el memorándum es para resolver un problema de más de 30 años en el sur del país y que causa un daño muy serio a la ganadería nacional. Recordó que el 27 de noviembre se llevó a cabo la firma del documento, cuyo objetivo es establecer un canal legal y adecuado para la importación de bovinos de Guatemala.



Para ello, dijo, se debe cumplir una serie de requisitos, los cuales son los que aplica México para la importación de ganado de otros países y garantizar todos los elementos sanitarios, con el fin de favorecer el comercio legítimo entre ambos países.



El memorándum tiene principios generales que van desde el punto de vista zoosanitario y el mantener la identidad del animal desde que ingresa a territorio nacional hasta que es procesado en una empacadora, añadió.



Citó los principios: identificación y trazabilidad del ganado; certificación de la condición zoosanitaria de los bovinos a exportar; programas de vigilancia y control para enfermedades animales; inspección y cuarentena de los animales; establecimiento de corralones de confinamiento; tránsito y embarque; custodia y flejado de los embarques exportados.



Indicó que ya se tiene el primer lote que cruzó con este procedimiento legal la frontera y está constituido por 286 animales, en cuatro jaulas; dos con 72 animales cada una y dos con 71. “Cumplieron con absolutamente todos los requisitos y ya se encuentran en Gómez Palacio, Durango”. Con ello, añadió, se cierra ese ciclo y esperaremos que en dos o tres meses el ganado alcance el peso de sacrificio y después de ello, se vaya a una planta.



Vamos a mejorar



En respuesta a las interrogantes de las y los diputados, el funcionario de Senasica dijo que después de 30 años el ganado se ha convertido en un negocio como la droga. “Si la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina que están en esa zona controlando flujos de indocumentados, narcotráfico y ganado, nos apoyan vamos a mejorar mucho. Ingresaban entre 700 y 800 mil cabezas ilegales al año a México”.







Indicó que se está haciendo el mayor esfuerzo para combatir este contrabando, y el parámetro de cuántas jaulas de ganado se detienen “podría ser un buen indicador de si se trabaja o no, pero también se debe ver de forma real, porque si fuera narcotráfico se capturan toneladas de cocaína y marihuana; sin embargo, el flujo continúa”.



Gay Gutiérrez afirmó que el recorte a Senasica fue del 75 por ciento, lo cual limitó muchas de las actividades del sector; no obstante, se está haciendo un análisis para determinar cuáles servicios pueden ser financiados por el propio beneficiario.



Comentó que el organismo tiene áreas específicas a fin de que ante cualquier reporte de mortalidad o de enfermedad masiva de animales inmediatamente, en menos de 24 horas, hay personal que investiga en los propios lugares reportados para determinar medidas sanitarias.