Para sobrevivir semáforo rojo, CDMX condonará impuestos a negocios y bajará rentas

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, anunció apoyos adicionales para el sector restaurantero y negocios del Centro Histórico que incluyen la condonación de impuestos y descuentos en las rentas.



La mandataria capitalina anunció este viernes la extensión de la condonación total del Impuesto Sobre la Nómina de enero para todos los restaurantes de la Capital.



En un inicio, este programa era sólo para los locales ubicados en el Centro Histórico de la ciudad, en donde se reforzaron las restricciones de movilidad desde el pasado 19 de diciembre para evitar contagios de Coronavirus.



Quienes accedan a esta condonación deberán comprometerse a no eliminar los puestos de trabajo, precisó Sheinbaum, quien detalló que la medida abarca a pequeños y grandes establecimientos, aunque no tuvo a la mano la cifra de empresarios que serán beneficiados.



El monto aproximado de condonación es de 20 millones de pesos para este sector.



O abrimos o morimos



Esta semana, la industria restaurantera dijo que si no abrían y eran considerados actividades esenciales muchos no sobrevivirían: “O abirmos o morimos”, dijeron en un desplegado.



Durante el semáforo rojo que regresó a la Capital del país desde el 19 de diciembre pasado, los restaurantes sólo pueden ofrecer su servicio para llevar y en horarios restringidos.



Esas medidas se mantendrán una semana más, pues el semáforo rojo se mantendrá la semana que inicia el 11 de enero. Estaba previsto que el semáforo de máxima alerta estuviera vigente hasta el 10 de enero pero este viernes se anunció la extensión.



Sheinbaum explicó que tras una carta que se envió a arrendadores del Centro Histórico y negociaciones, se determinó que los empresarios darán un descuento del 50% en las rentas para sus inquilinos mientras dure la pandemia.



CDMX y Edomex se mantienen en rojo



La Jefa de Gobierno también informó este viernes que la Capital del país se mantiene en semáforo epidemiológico rojo por la pandemia de COVID-19.



Seguirán las mismas medidas y restricciones para los siguientes días, refirió Sheinbaum en conferencia de prensa y agregó que es indefinida la fecha para determinar el cambio del color.



Sheinbaum expuso que se rebasó el escenario medio de la proyección que se tenía y está por alcanzar el escenario más alto, que es de 9 mil 512 camas. Destacó que en los hospitales de la Ciudad de México hay 6 mil 411 camas ocupadas y están disponibles mil 17; 771 generales y 246 con ventilador.



Comentó que sigue el crecimiento adicional de la capacidad hospitalaria para las siguientes semanas, entre ellos 100 camas en el Hospital General de Tláhuac del ISSSTE; 75 con ventilador; 20 camas para intubación de la SEDENA; 10 camas para intubación en la SEDESA; la habilitación del Hospital Topilejo, con 100 camas generales y 20 de cuidados intensivos; así como 100 camas en hospitales privados que serán pagados por el INSABI.