Para sumar a la crisis: Poder Judicial también adeuda al Instituto de Pensiones

Además del déficit financiero que atraviesa el Poder Judicial, por el que requirió 500 millones de pesos de ampliación presupuestal al Congreso del Estado, a la fecha dicha institución también adeuda cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).Al respecto, la directora Daniela Griego Ceballos dijo que alrededor de 25 municipios y el Poder Judicial deben un aproximado de 200 millones de pesos.“Antes eran 80 ayuntamientos que debían casi mil millones; se han recuperado más de 700 millones de pesos y están por recuperar 200 millones de pesos (…).“Una parte de esa cantidad de adeudo es del Poder Judicial, que no ha pagado; otra es de los Ayuntamientos; alrededor de 20 ayuntamientos que están denunciados”, dijo.Lamentó que los munícipes no se han acercado al IPE a dialogar para analizar el problema de su deuda y no han solventado; otros que solventaron vía convenio de reconocimiento de adeudo y otros pagaron directamente.“Nos deben algún periodo o toda la administración municipal; estamos haciendo lo propio tanto con el ORFIS, como con la Fiscalía, porque ya están denunciados y vamos a ratificar; aprovechando el cambio de administración tenemos que trabajar con las nuevas autoridades municipales”.Recordó que actualmente el Instituto tiene 137 municipios incorporados al IPE, garantizando la seguridad social a partir del Instituto, aunque 75 no están incorporados y de los que se desconoce su forma de seguridad social y de derecho a la pensión.“Estamos invitando a los no incorporados a que se integren al Instituto y que se inscriban a sus trabajadores al IPE para gozar de las prestaciones; tenemos 81 Ayuntamientos que han firmado su convenio de retención de participaciones federales, lo hace directamente SEFIPLAN, eso nos ayuda a no tener rezagos y nada de deuda porque nos entregan puntualmente.“Tenemos 100 Ayuntamientos que no nos deben, que están al día, que han estado pagando sus cuotas y aportaciones”, precisó.