Para superar COVID-19, AMLO participó en investigación con tratamiento antiviral

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que para superar el COVID-19 decidió participar en un proceso de investigación, con un tratamiento antiviral, que aplican especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” a enfermos de coronavirus.



Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el equipo de médicos que lo atendieron, se decidió participar en ese tratamiento.



“En mi caso fui bien atendido y de manera oportuna, tuve síntomas el sábado, me hice la prueba rápido y salió negativo y al día siguiente, me hice dos: una rápida de nariz y salió negativa, sin embargo, en la prueba como en la nariz y garganta dio en positivo.



“El sábado tenía un poco de malestar, el domingo también; hablé con el doctor Alcocer quien me atendió junto con un grupo de Médicos, y se decidió que participara en un proceso de investigación que desde hace tiempo llevaba a cabo el Instituto Nacional de Nutrición”.



Explicó que le tomaron una radiografía a sus pulmones y el virus ya estaba ahí; por lo que le fueron aplicados un antiviral, desde el lunes, y anti inflamatorios, que dieron buenos resultados.



Señaló que tuvo dolores corporales, poca temperatura y fue saliendo en la medida que le aplicaron el tratamiento.



Además, indicó que comenzó a ejercitarse, a caminar y a hacer ejercicios de respiración y “afortunadamente salí adelante”.



Al reaparecer en la conferencia de prensa matutina, agradeció al grupo de médicos y enfermeras que lo atendieron durante dos semanas en las que mantuvo su aislamiento en Palacio Nacional.