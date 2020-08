Para sus clases, niños de Xalapa sin Internet pueden acudir a instalaciones de SIPINNA

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA), del municipio de Xalapa, Mercy Esther Pérez Arévalo, informó que están prestando sus instalaciones a los menores que necesiten acceso a Internet o televisión para este ciclo escolar 2020-2021.Aunque dijo, es una alternativa para los niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea vendiendo en los camellones, o en algunas calles de la ciudad, también estará a disposición de cualquier menor que lo necesite."Tenemos alrededor de 15 niños con los que estábamos trabajando desde un inicio, que estamos reintegrando o integrando a la escuela, porque ya no estaban o porque habían salido. Hay algunos que asisten a estos espacios educativos u organizaciones. Pero hay otros niños que no tienen la posibilidad para acceder a eso, entonces estamos adecuando un espacio con computadoras, sobre todo los que están cercanos a la zona Centro".Mencionó que los orientadores de calle también están colaborando para tener a la mano las guías que los niños, niñas y jóvenes necesitan en este regreso a clases."Sabemos que los padres de familia y los niños están entrando en un proceso complejo y de estrés, nosotros queremos darles esa certidumbre de que es con calma. Nosotros estamos imprimiendo las guías para poder repartirlas y tener mecanismos de seguimiento".Manifestó que también están buscando la manera de hacer llegar este método a las zonas de la periferia de la Capital del Estado.Además, indicó, no tienen registradas deserciones de menores a causa del uso de las plataformas digitales al no tener acceso a ellas."Tenemos ahorita dos familias que son 7 niños, que tienen un poco de complicación por las condiciones socioeconómicas, una de ellas está en la 21 de Marzo y en la Reserva Territorial. Ellos, a partir de esa problemática de no saber cómo iba a darse la inscripción, la Secretaría Ejecutiva los tomó y ya están todos reinscritos, los 7 niños".Actualmente, SIPINNA está trabajando con 75 familias y alrededor de 140 niños, a los cuales se les da orientación, apoyo en educación y demás opciones para que no dejen de estudiar.De acuerdo al sitio web del Ayuntamiento , la SIPINNA tiene sus instalaciones en la calle de Hidalgo número 98 y su teléfono de contacto es 228 292 23 85.